Grund dafür kurios: Großstadt bekommt wohl neues Kfz-Kennzeichen – Es ist ein beliebtes Spiel gegen Langeweile auf deutschen Autobahnen, wenn mal wieder Stau herrscht oder die Fahrt einfach dauert: Nummernschilder-Raten. Insbesondere die Autokennzeichen der größten Metropolen dürften den meisten Fahrern bekannt sein. Doch bei einem davon erhält eine seit Jahrzehnten bekannte Kennung bald Zuwachs. Der Grund dafür mutet kurios an.

Die Isar-Metropole München wird ein neues Autokennzeichen bekommen, wie „Chip“ unter Berufung auf die „Münchner Abendzeitung“ berichtet. Demnach gehen den Autokennzeichen der bayerischen Landeshauptstadt die Kombinationsmöglichkeiten aus. Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) plant demnach, einen Antrag auf ein neues Kennzeichen beim bayerischen Verkehrsministerium einzureichen.

Die neue Kennung:

„MUC“. Laut dem Schreiben des KVRs an den Münchner Stadtrat, beantragen Menschen aus München zunehmend E-Krafträder, etwa E-Roller. Für Fahrzeuge dieser Art ist ein Kennzeichen mit zwei Zeilen in quadratischer Form Vorschrift. Die erste Zeile enthält dabei den Ortsbuchstaben, bei München also das „M“. Die zweite Zeile bietet hingegen lediglich Platz für vier weitere Zeichen. Der Knackpunkt: Elektrische Fahrzeuge benötigen zusätzlich ein „E“.

Den kurzen Kennzeichen gehen somit die Kombinationsmöglichkeiten aus. Daher unterbreitete das KVR dem Bericht von „Chip“ zufolge den Vorschlag, den Münchnern anzubieten, zwischen dem Kennzeichen „MUC“ und dem althergebrachten Kennzeichen „M“ zu wählen. Zwei Ausnahmen von dieser Option bestehen jedoch: Einerseits wären da Pkw, Anhänger und Lastwagen mit Sonderkennzeichen-Vermerk „E“ oder „H“ (E-Fahrzeuge oder Oldtimer). Sie können das neue Kennzeichen nicht bekommen.

Der Grund:

In Deutschland dürfen nicht mehr als acht Stellen auf dem Kennzeichen zu sehen sein, „MUC“ wäre demnach zu lang. Auf der anderen Seite stehen die erwähnten elektrisch betriebenen Krafträder. Für sie soll dann nur noch das Kennzeichen „MUC“ zur Anwendung kommen. Laut „Chip“ könnte bei einer Realisierung des Vorhabens nach Plan bereits ab Oktober das neue Kennzeichen zur Verfügung stehen.

Bedingungen: Einerseits müssen sowohl das bayerische als auch das Bundesverkehrsministerium dem Vorhaben zustimmen, zudem muss dann im September eine neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung in Kraft treten. Laut dem Bericht wurden die Pläne jedoch bereits vom Kreisverwaltungsreferat verabredet.

Quelle: chip.de