Große Umfrage zeigt: Das sind die zuverlässigsten Autos 2023 – Wie das diesjährige Zuverlässigkeitsranking der US-Verbraucherschutzorganisation Consumer Reports (CR) zeigt, machen Elektroautos deutlich mehr Problemen als Verbrenner-Pkw. Gemäß den Ergebnissen der Umfrage zur Zuverlässigkeit von Autos schneiden dabei vor allem elektrische Pick-ups schlecht ab und landeten auf der Liste von daher ganz unten.

Durchschnittlich bereiten E-Autos ihren Besitzern 79 Prozent mehr Probleme als Verbrennerfahrzeuge. Noch schlechter sieht es in Sachen Plug-in-Hybridfahrzeuge aus, die im Schnitt 146 Prozent mehr Probleme haben. Vollhybride haben sich hingegen als recht verlässlich erweisen, machen diese doch sogar 26 Prozent weniger Probleme als Verbrenner.

Bei den Elektroautos bereiten vor allem das Laden und die Batterie Schwierigkeiten.

Jake Fisher, Seniorchef für Fahrzeugtests bei Consumer Reports erklärt dazu: "E-Fahrzeuge stecken noch in den Kinderschuhen, sodass es nicht verwunderlich ist, dass die Hersteller im Großen und Ganzen noch an Problemen arbeiten.

Dennoch sehen wir Anzeichen für eine Entwicklung in die richtige Richtung. Und wie unsere Daten immer wieder gezeigt haben, sind Verbraucher, die Wert auf Zuverlässigkeit legen, am besten damit bedient, wenn sie auf fabrikneue Fahrzeuge in ihrem ersten Modelljahr verzichten."

Die zuverlässigsten Autos kommen dem CR-Report zufolge aus Asien.

Auf den ersten beiden Plätzen liegen die Marken Lexus und Toyota, unter den Fahrzeugmodellen wurde der SUV Toyota 4Runner zum Sieger gekürt. Ganze fünf weitere japanische oder koreanische Marken landen in diesem Jahr in den Top Ten, komplettiert wird das vordere Feld von Porsche, BMW und Mini.

Am anderen Ende der Skala erwies sich Mercedes-Benz als zweitschlechteste Marke im Ranking, Volkswagen schneidet nur geringfügig besser ab.

Im Rahmen der Umfrage zu den Problemen, welche die Vereinsmitglieder des CR in den vergangenen zwölf Monaten mit ihren Fahrzeugen hatten, wurden insgesamt 20 Bereiche abgefragt – so etwa Motoren, Elektromotoren, Getriebe und die Fahrzeugelektronik – um auf dieser Basis ein Zuverlässigkeitsranking zu erstellen.

In diesem Jahr kamen dabei Daten zu über 330.000 Neuwagen aller gängigen Modelle aus den Modelljahren 2000 bis 2023 zusammen.

Hinsichtlich der Ergebnisse muss jedoch bedacht werden, dass der CR-Report einen starken Fokus auf den amerikanischen Raum hat. Die gemeldeten Probleme beim Laden von E-Autos sind von daher wohl nicht zuletzt auch auf das dort vergleichsweise unzuverlässige und lückenhafte Ladenetz zurückzuführen.

Hierzulande konstatierte der ADAC hingegen, dass E-Autos mit Verbrennern in bestimmten Kategorien gleichauf seien. So macht die 12-Volt-Starterbatterie bei Stromern und Verbrennern etwa gleich häufig Probleme, während Schwierigkeiten mit den Reifen oder dem Motor bei Verbrennern deutlich häufiger auftreten.

Quelle: focus.de