"Goldenes Lenkrad" 2023: Sieg für BMW iX1 und M3 Touring – Die prestigeträchtige Auszeichnung des "Goldenen Lenkrads" wurde 2023 an zwei Modelle von BMW verliehen, den elektrischen BMW iX1 und den leistungsstarken BMW M3 Touring. Diese Anerkennung wurde durch das Fachmagazin "Auto Bild" und die Wochenzeitschrift "Bild am Sonntag" verliehen und hebt die Beliebtheit des aktuellen BMW Modellangebots hervor. In einer feierlichen Gala, die im Axel Springer Verlagshaus in Berlin abgehalten wurde, wurden diese Preise dem BMW iX1 in der "Kompaktklasse" und dem BMW M3 Touring in der Kategorie "Sportwagen" zuerkannt.

Diese Prämierung, die 2023 zum 47. Mal stattfand, zieht jährlich eine Vielzahl von Fahrzeugmodellen in Betracht, wobei in diesem Jahr 57 neue Modelle auf dem deutschen Automobilmarkt teilnahmen. Die Leserschaft der genannten Publikationen hatte zunächst die Gelegenheit, aus sieben Fahrzeugklassen ihre Favoriten zu wählen. Darauffolgend wurden die drei besten jeder Klasse einem praktischen Test unterzogen, der von einer Jury aus Redakteuren, professionellen Rennfahrern und anderen Fachexperten des Automobilsektors durchgeführt wurde.

BMW iX1: Impulsgeber für den Hochlauf der Elektromobilität

Der BMW iX1, ein vollelektrisches Sports Activity Vehicle (SAV) im Premium-Kompaktsegment, stellt eine Innovation im Produktportfolio von BMW dar. Dieses Modell, das auf einer flexiblen Plattform zusammen mit Verbrennungsmotor- und Plug-in-Hybridvarianten entsteht, bietet eine Verbindung aus sportlicher Vielseitigkeit und emissionsfreiem Fahren. Der BMW iX1 xDrive30 beeindruckt mit einer Systemleistung von bis zu 230 kW/313 PS, die durch zwei E-Maschinen an der Vorder- und Hinterachse bereitgestellt wird, und erreicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,6 Sekunden. Mit einer Reichweite von 417 bis 439 Kilometern gemäß WLTP ist die Leistungsfähigkeit des BMW iX1 auf Langstrecken ausgerichtet.

Der BMW iX1 eDrive20, eine weitere vollelektrische Variante, ergänzt das Angebot mit 150 kW/204 PS und einer WLTP-Reichweite von 430 bis 474 Kilometern. Stefan Floeck, Leiter der Produktlinien MINI und Kompaktklasse BMW, betonte bei der Preisverleihung die Bedeutung des BMW iX1 für die Förderung der Elektromobilität und die Verbindung aus Kompaktheit und BMW-typischer Fahrfreude.

BMW M3 Touring: High Performance erobert neue Zielgruppen

Auf der anderen Seite steht der BMW M3 Touring, der im "Sportwagen" Segment für Aufsehen sorgt. Nach dem Leservotum und der anschließenden Prüfung durch Fachleute konnte dieses Modell mit seinem 375 kW/510 PS starken Motor und der spezifischen M Fahrwerkstechnologie das beste Fahrerlebnis bieten und sicherte sich damit den Preis im Wettbewerb. Der BMW M3 Touring stellt eine Premiere in der Premium-Mittelklasse dar, indem er die High-Performance-Eigenschaften mit der Funktionalität eines Touring-Modells kombiniert.

Franciscus van Meel, der Vorsitzende der Geschäftsführung der BMW M GmbH, nahm die Auszeichnung entgegen und äußerte, dass der Erfolg des BMW M3 Touring beispielhaft für das Potential neuer Fahrzeugkonzepte sei, um zusätzliche Kundengruppen für M typische Leistung zu gewinnen. Dieser dritte Erfolg eines BMW M Automobils in Folge beim "Goldenen Lenkrad" zeugt von der Innovationskraft und dem Engagement der Marke.