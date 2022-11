Goldenes Lenkrad 2022: Die besten Autos gekürt – Wie in jedem Jahr vergeben Leser sowie Juroren von „Auto Bild“ und der „Bild am Sonntag“ das „Goldene Lenkrad“. Es ist einer der wichtigsten und begehrtestem Automobilpreise in Europa. Auch in diesem erhielten mehrere Autos diesen Preis. Neben den besten Autos 2022 wurden auch die beste Innovation und das schönste Auto des Jahres gekürt.

Darüber hinaus ergingen zwei „Goldene Lenkräder“ in diesem Jahr an die Fahrzeuge, die das beste Preis-/Leistungsverhältnis bis 30.000 Euro sowie bis 50.000 Euro boten. Die Preisvergabe des „Goldenen Lenkrads 2022“ wurde während einer Gala im Berliner Axel-Springer-Haus abgehalten, wo zahlreiche Prominente und hochrangige Vertreter aus der Automobilbranche, Medien und Politik zugegen waren. Die Veranstaltung wurde dabei moderiert von Barbara Schöneberger.

Nachfolgend findet ihr alle Preisträger des „Goldenen Lenkrads 2022“ in ihren jeweiligen Kategorien:

Klein- und Kompaktwagen: BMW 2er Coupé

01. Platz: BMW 2er Coupé – 3830 Punkte

02. Platz: Opel Astra – 3802 Punkte

03. Platz: Audi RS 3 – 3731 Punkte

Mittel- und Oberklasse: Nio ET7

01. Platz: Nio ET7 – 4170 Punkte

02. Platz: Kia EV6 GT – 3937 Punkte

03. Platz: Mercedes EQE – 3730 Punkte

Kompakte SUV: Kia Niro

01. Platz: Kia Niro – 3697 Punkte

02. Platz: Kia Sportage – 3643 Punkte

03. Platz: VW Taigo – 3539 Punkte

Mittlelklasse-SUV: Skoda Enyaq Coupé RS iV

01. Platz: Skoda Enyaq Coupé RS iV – 3931 Punkte

02. Platz: VW ID.5 – 3750 Punkte

03. Platz: Mercedes GLC – 3578 Punkte

Oberklasse-SUV: Porsche Cayenne Turbo GT

01. Platz Porsche Cayenne Turbo GT 3970 Punkte

02. Platz: BMW iX – 3944 Punkte

03. Platz: Aston Martin DBX707 – 3446 Punkte

Sportwagen: Porsche 718 Cayman GT4 RS

01. Platz: Porsche 718 Cayman GT4 RS – 3934 Punkte

02. Platz: Mercedes-AMG SL – 3780 Punkte

03. Platz: Lamborghini Huracán Tecnica – 3517 Punkte

Familienauto: VW ID.Buzz

01. Platz: VW ID. Buzz – 3979 Punkte

02. Platz: BMW 2er Active Tourer – 3746 Punkte

03. Platz: Opel Zafira-e Life – 3265 Punkte

Schönstes Auto: Mercedes-AMG SL

Bestes Auto unter 30.000 Euro: Dacia Jogger

Bestes Auto unter 50.000 Euro: Opel Astra

Beste Innovation: Lightyear 0

Quelle: autobild.de/