Gleich 3 andere Autos beschädigt: Benz-Fahrer überholt bei Glatteis und es kracht – In den sozialen Medien macht ein Video die Runde, das seinen Ursprung auf Facebook hat. Es zeigt eine Situation, bei der ein Mercedes ein Überholmanöver auf einem Hügel vornimmt – wohlgemerkt auf einer vereisten Straße. Auf die Konsequenzen dieser Form von Ungeduld muss man nicht lange warten. Schließlich betreffen sie gleich drei andere Verkehrsteilnehmer … auch solche, die gar keine sein wollten, weil ihr Auto in ihrer Einfahrt stand.

Diese Bilder entstanden in England, genauer gesagt auf der Straße Hatters Lane in High Wycombe, Buckinghamshire. Am 24. Januar 2021 kam es zu dem Vorfall, bei dem ein Mercedes-Benz versuchte, bei Glatteis einen VW Tiguan zu überholen. Also zieht der Benz im Video an einer Verkehrsinsel vorbei in die glücklicherweise leere Gegenspur. Dabei verliert das Fahrzeug die Bodenhaftung und hämmert in das Heck einen abgestellten Smarts in seiner Einfahrt.

Dann schlittert der Mercedes zurück, streift dieses Mal einen abgestellten SUV auf der rechten Fahrspur und prallt von diesem wiederum wie eine Flipperkugel nach links ab, um dort in das Heck eines weiteren Autos zu krachen, das in einer Einfahrt steht. Im Hintergrund hört man wohl den Filmer sowie einee Frau, vielleicht die Besitzerin des Smarts, rufen – die diese Aktion mit einem „Was zur Hölle stimmt mit den Leuten nicht!? Verdammte Schei*e!“, konstatierte.

„Dumme Leute!“, so die Frau weiter. Selbst nach dem Aufprall auf das letzte Fahrzeug in dieser Kette vermeidbaren Missgeschicks rutschte der Mercedes weiter den Hügel herab und außer Sicht. Ein Nachbar ist zu hören: „Ich lebe hier und das passiert in jedem Jahr.“ Die Szenen wurden von einem Einwohner der Straße gefilmt: Ein gewisser Elliott Debell postete das Video auf seiner Facebook-Seite. Der 29-Jährige kommentierte:

„Ich habe ein neues Hobby: Ich beobachte Fahrzeuge die daran scheitern, die Hatters Lane runterzukommen.“ Debell meinte das wohl nicht nur zynisch – denn seit diesem Vorfall ereignete sich an der Straße auf Glatteis mindestens eine weitere solche Situation, die er mit der Kamera festhielt und in den sozialen Medien teilte.

Quelle: ladbible.com