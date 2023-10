Gerichtsurteil zu Winterreifen: Dieser Fehler kann ins Geld gehen – Jedes Jahr steht er für Autofahrer an: der allseits bekannte Wechsel von den Sommer- auf die Winterreifen. Ein Medienbericht zu einem wichtigen Urteil offenbart nun, dass man irrt, wenn man denkt, dass man allein mit der Montage des Winterreifens alles richtig gemacht hat. Es ist ein Irrtum, der teure Folgen haben kann – denn wer haftet, wenn sich ein solcher Reifen kurz nach dem Wechsel vom Fahrzeug löst?

Wie „T-Online“ berichtet, fällte das Landgericht München II bereits im vergangenen Winter dazu ein entscheidendes Urteil. Dem war eine zweijährige Verhandlung vorausgegangen. Ein Pkw-Fahrer hatte geklagt, nachdem er in einer Werkstatt bei seinem getunten Mercedes C 63 AMG (830 Pferdestärken) die Räder wechseln ließ. Nach rund 100 Kilometern Strecke ging auf der Autobahn das linke Hinterrad des Boliden ab.

Die Folge:

Es kam zu einem Unfall, an dem AMG entstanden Schäden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Vollkaskoversicherung des Fahrers kam dafür auf. Doch dieser machte weitere Kosten geltend: Neben Anwaltsgebühren, Selbstbeteiligung und Transport nannte er auch neue Felgen und Reifen, Nutzungsausfall, Sachverständigenkosten und nicht zuletzt eine Wertminderung am Fahrzeug. Insgesamt wollte er von der Werkstatt, die das Rad montiert hatte, 25.000 Euro.

Das Landgericht München II sah die Sachlage anders als der Kläger: Die Werkstatt müsse zwar grundsätzlich für ihre Arbeit haften, doch in diesem Fall würde der Kunde ein Mitverschulden von 30 Prozent tragen. Das Gericht konkretisierte dies, erläuterte, dass er die Radmuttern nach dem Wechsel nach 50 Kilometern Fahrt hätte nachziehen müssen. Die Werkstatt habe ihn darauf zweimal hingewiesen:

Einerseits auf der Rechnung und andererseits bei der Übergabe des Fahrzeugs.

Dennoch hafte nach Maßgabe des Gerichts auch die Werkstatt, da man die Schraube nicht fest genug angezogen beziehungsweise nicht kontrolliert habe. Sie trage daher eine Mitschuld am Unfall, aber eben nicht die komplette Schuld. Mit dem Urteil wurden dem AMG-Fahrer Anteile seiner Forderung zugesprochen – er erhielt exakt 1.650 Euro. Die Richter stimmten seiner Einschätzung, es gebe eine Wertminderung am Fahrzeug, nicht zu.

Es sei ein Einzelstück und somit gebe es keine Vergleichsmöglichkeit. Auch einen Nutzungsausfall wollten die Vorsitzenden nicht gelten lassen – da der Autofahrer ein Ersatzauto erhalten habe.

Quelle: t-online.de