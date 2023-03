„Geräumig wie ein Golf und preiswert wie ein Polo“: Volkswagen zeigt den VW ID 2 All – Auf einer Veranstaltung mit dem bezeichnenden Namen „For the People“ zeigte Volkswagen eine seriennahe Studie. Der vorläufige Name des Fahrzeugs: „ID 2 All“. Es ist ein kompaktes Elektroauto. Der Stromer soll 2025 erscheinen und weniger als 25.000 Euro kosten. Damit wäre es das bislang günstigste Elektroauto des Konzerns. So heißt es über das Fahrzeug: „Geräumig wie ein Golf und preiswert wie ein Polo.“

Zuletzt hatte Volkswagen 2021 auf der IAA in München eine erste Studie für ein günstiges Elektroauto vorgestellt. Der ID 2 All soll sich laut einem Bericht von „T3n“ deutlich von dieser ersten Studie namens „ID Life“ unterscheiden. Das damalige Konzept wirkte noch sehr futuristisch, während man dem ID 2 All auch als Nicht-Autoliebhaber die typischen Volkswagen-Formen von Fahrzeugen wie Golf, Polo oder Fox ansehen kann. Der ID 2 All wird auf einer neuen Elektroplattform basieren.

Name dieser Plattform: MEB Entry

Der kompakte Stromer wird über Frontantrieb verfügen. Reichweite nach WLTP: 450 Kilometer. Der Antrieb liefert für die überschaubare Größe beachtliche 226 PS. Mit einer Ladeleistung von 125 Kilowatt soll sich der ID 2 All in 20 Minuten von zehn auf achtzig Prozent aufladen lassen – kein schlechter Wert, so die Technikjournalisten von „T3n“, auch wenn die Ladegeschwindigkeit bei teureren Fahrzeugen deutlich höher ist. Höchstgeschwindigkeit des Flitzers: 160 Stundenkilometer, danach wird wie bei allen ID-Modellen elektronisch abgeregelt.

Für die Beschleunigung von null auf 100 Stundenkilometer soll der VW ID 2 All nur sieben Sekunden benötigen. Die äußeren Werte basieren auf einer neuen Designsprache, wie Andreas Mindt, Leiter Design bei Volkswagen, erläutert. Es sei eine Sprache, die „auf den drei Eckpfeilern Stabilität, Sympathie und Begeisterung basiert“, so Mindt. Ein Element davon sei beispielsweise das Design der C-Säule, das laut Volkswagen ursprünglich bereits für den ersten Golf entwickelt wurde.

Eine Premiere:

Der ID 2 All ist laut VW der erste Volkswagen, der diese Handschrift neu interpretiert. Als weitere Merkmale der Studie werden ein „sympathisches Gesicht“, eine „klare Dynamik und zeitlose Eleganz“ sowie eine „klar und kraftvoll auf den Rädern stehende Karosserie“ genannt. Auch im Innenraum setzt Volkswagen auf „klares Design“ und will mit einer „hohen Qualitätsanmutung“ punkten. So biete der VW ID 2 Al l „ein selbsterklärendes Infotainmentsystem inklusive klassischer Lautstärkeregelung sowie ein separates Klimabedienteil“.

Da es beim ID 3 Kritik wegen der Verwendung von Hartplastik im Innenraum gab, soll davon beim VW ID 2 All nichts zu sehen sein. Das kleine 5,3-Zoll-Display der bisherigen ID-Modelle weicht in der Studie einem mit 10,9 Zoll Bildschirmdiagonale, das zudem einen kleineren Rahmen haben soll. Auch das Infotainment-Display ist auf 12,9 Zoll gewachsen.

Auch sonst wartet die Frontkonsole mit Neuerungen auf:

Die Grundfunktionen der Fahrzeugklimatisierung werden nun über Leuchttasten gesteuert. Zwischen den Klimabedienelementen befindet sich ein kleiner Drehregler zur Lautstärkeregelung des Infotainmentsystems für die Fahrgäste im vorderen Bereich des Fahrzeugs. Außerdem können zwei Smartphones über induktive Ladeschnittstellen aufgeladen werden – Handys werden dabei magnetisch gehalten. Darüber hinaus verfügt die Mittelkonsole über einen Drehregler, mit dem sich weitere Fahrzeugfunktionen steuern lassen.

Überdies lässt sich laut Volkswagen das Aussehen der digitalen Instrumente verändern. Weitere innere Werte: Ein Stauvolumen von 490 bis 1.330 Litern – laut VW für einen Kompakten recht großzügig. Das Unternehmen betont, dass er sogar Fahrzeuge aus höheren Klassen übertreffen soll. Ebenso ist es dem Unternehmen wichtig zu erwähnen, dass einige Ausstattungsmerkmale, die sonst nur in höheren Klassen zu finden sind, auch für den ID 2 All zur Verfügung stehen.

Namentlich etwa:

Travel-Assist für teilautomatisiertes Fahren sowie IQ-Light. Letzteres bezeichnet Lichtsignale, die vom Fahrer intuitiv bedient werden können. Auch als Sonderausstattung erhältlich: Park-Assist Plus mit Memoryfunktion sowie elektrische Sitze mit Massagefunktion. Wenn der ID 2 All in Serie geht, ist er eines von zehn neuen Elektroauto-Modellen, die VW bis 2026 auf den Markt bringen will. Allein 2023 sollen laut „T3n“ der neue ID 3, der ID Buzz mit langem Radstand und die Limousine ID 7 vom Stapel laufen.

Mit dem Cupra Tavascan und dem Audi Q8 E-Tron folgen zwei weitere reine Elektrofahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern. Der ID 2 All ist übrigens nicht das untere Ende der Preisskala: Neben einer Variante, die günstiger als 25.000 Euro sein soll, plant man bei VW auch ein Elektroauto, das mit einem Preis von unter 20.000 Euro an den Start gehen soll. Dieses ist dem Bericht zufolge für 2026 geplant. Das Unternehmen investiert große Summen in diese neue Flotte:

Bis 2027 möchte man Investitionen von insgesamt 180 Milliarden Euro tätigen – von dieser Summe will man rund 122 Milliarden in die Zweige der Digitalisierung und Elektrifizierung pumpen.

