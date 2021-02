Gerade noch davongekommen: 60 Meter hoher Baumriese stürzt auf Auto – Wohl jeder von uns kennt sie, diese haarsträubenden Momente des Lebens, in denen einem klar wird, dass man dem Schnitter so gerade noch von der Sense gesprungen ist. Doch selbst bei solchen Situationen gibt es gefühlt weniger schlimme und besonders brisante und spektakuläre Momente von „Knapp daneben!“. Dieses Video zeigt einen Vorfall der letzten Kategorie.

Dass Aufmerksamkeit im Straßenverkehr das A und O ist, muss man an dieser Stelle nun wirklich nicht mehr betonen. Das gilt selbst dann, wenn man durch einen malerischen Wald fährt. Zumindest, wenn man in den USA zwischen teils jahrhundertealten Baumgiganten unterwegs ist. Diese Erfahrung musste Mitte Januar ein Paar machen, das mit seinem Wagen durch kalifornische Wälder fuhr. Die beiden waren auf der Strecke „Trail of 100 Giants“ im Sequoia Nationalpark unterwegs.

Dieses Gebiet ist für seine Baumriesen – daher sein Name – weltberühmt. Sie konnten nicht ahnen, dass einer der Kolosse, eine Redwood-Tanne von knapp 61 Metern Höhe, sich just diesen Moment zum Zusammenbrechen auserkoren hatte. Dem Fahrer im Video blieben nur zwei Herzschläge, um zu reagieren – glücklicherweise handelte er korrekt, wich nach links aus und trat aufs Gas.

Der Baumriese streifte so zwar immer noch die Kabine, zerschmetterte aber nur den Heckbereich, die Rückscheibe und das Sonnendach, statt die beiden Menschen zu zermalmen. Sie erlitten keinerlei Verletzungen.

