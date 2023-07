Geht eine Epoche zu Ende?: Kultige VW-Reihe wird wohl eingestellt – Das Ende für eine der absoluten Kultreihen unter den deutschen Automobilen scheint gekommen. Einem Medienbericht zufolge möchte VW eine seiner beliebtesten Reihen dauerhaft einstellen. Der Grund: Eine elektrische Neuauflage des Kultklassikers würde schlicht nicht passen.

So berichtet es „Chip“ unter Berufung auf das britische Automagazin „Autocar“. Demnach soll mit dem kultigen „Käfer“ auch in seinen neueren Inkarnationen endgültig Schluss sein – einen E-Beetle werde es demnach nicht geben, betont Felix Page von dem Automagazin. An den Geist des originalen Käfers heutzutage anzuknüpfen, das wäre nahezu unmöglich, so der Autojournalist.

Verblüffend dabei:

Technologisch wäre das ganze machbar: So wäre eine authentischere Konzeption mit Flachboden und Hinterradantrieb inklusive Vorder-Kofferraum sogar zu realisieren. Doch man assoziiere den Beetle eben völlig mit schnörkellosem Fahren, er werde mit Konzepten wie Langlebigkeit und Zuverlässigkeit konnotiert, insbesondere jedoch mit Charme.

Page zufolge sei es daher nur schwer vorstellbar, dass sich ein neues Elektrofahrzeug streng an dieselben Werte wie der VW-Käfer halten würde, egal wie kompakt, durchdacht konzipiert oder preislich konkurrenzfähig dieses auch sei. Volkswagen-Chef Thomas Schäfer kommentierte hierzu bei „Autocar“.

Der VW-Boss betonte:

Es werde keine Rückkehr des Kultkäfers in Form eines Elektroautos geben. Es gebe Fahrzeuge, die ihre Zeit gehabt hätten, und der Käfer gehöre dazu. Es ergebe bei solchen Fahrzeugen wenig Sinn, diese wieder auf die Straße zu verfrachten. So brachte Schäfer neben dem Käfer ein weiteres Beispiel in diesem Rahmen – namentlich den VW Scirocco.

Wörtlich sagte Schäfer bei „Autocar“: „Man muss neue Modelle bringen und zugleich bestehende optimieren. Wir sind stolz auf unser Erbe, aber das ist nicht das, was uns ausmacht.“

Quelle: chip.de