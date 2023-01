Welche Autos waren am beliebtesten?

Gebrauchtwagen-Trends für 2022: Welche Autos waren am beliebtesten? – Wer einen Gebrauchten sucht, hat die Qual der Wahl. Doch auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es Trends, Prognosen und sich abzeichnende Favoriten. Nicht nur bei den Fahrzeugklassen, wie eine Datenerhebung aus dem Jahr 2022 offenbart. Darin wurden die am häufigsten nachgefragten Kfz des vergangenen Jahres ebenso ermittelt wie etwa auch die beliebteste Fahrzeugart.

Verantwortlich dafür zeichnet das Gebrauchtwagenportal „heycar.de“, welches seine eigenen Daten bei der Erhebung auswertete. Die am häufigsten nachgefragten Automobile wurden dafür in verschiedenen Kategorien ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass SUV auch im Jahr 2022 die beliebteste Fahrzeugklasse waren. Wenn es um die beliebtesten Fahrzeugmodelle geht, so sind es die Klassiker, welche im vergangenen Jahr wie auch davor die Spitzenplätze errangen.

Ganz vorne:

Der VW Golf auf Platz eins, auch Silber ergeht an Volkswagen: Der Tiguan schnappte sich Platz zwei. Beide Fahrzeuge waren auch 2021 auf diesen Plätzen der Beliebtheitsskala von „heycar“ gewesen, wie eine Mitteilung betont. Den dritten Platz konnte sich für 2022 der Audi A6 sichern, der damit den A4 vom Bronzesockel stieß, welchen dieser noch 2021 errungen hatte. Bei den Kleinwagen ist ebenfalls zweimal Volkswagen vertreten:

Platz eins schnappte sich der Volkswagen Polo, Platz drei der VW Up. Silber holte sich hingegen der elektrische Renault Zoe, im Vorjahr war der noch auf dem dritten Platz gewesen. Was die beliebtesten Fahrzeugklassen betrifft, so schnappte sich das SUV den ersten Platz, dicht gefolgt vom Kombi und den Limousinen auf Platz drei. Knapp verfehlten das Treppchen Kleinwagen auf Platz vier sowie die Kompakten auf dem fünften Platz.

Die beliebteste Limousine 2022:

Auf dem Siegerpodest finden sich hier nur Audi-Modelle, von Gold bis Bronze lauten die Spitzenreiter Audi A3, A5 und A6. Knapp vorbei rauschte der Volkswagen Arteon, Platz fünf erging an den C 180 von Mercedes-Benz. Die Statistik liefert auch Einblicke, welche Farben 2022 laut Kraftfahrtbundesamt besonders beliebt waren: Spitzenreiter bildet hier das Schwarz, Platz zwei ergeht an Weiß, Bronze entfiel auf Grau. Nach Kraftstoffarten aufgeschlüsselt, schluckten die meisten Gebrauchten 2022 nach wie vor klassisch Benzin.

Erst auf dem zweiten Platz findet sich Diesel, gefolgt von Elektroantrieben auf Platz drei. Dicht hinter den Stromern auf dem vierten Platz sind Hybridfahrzeuge, auf Platz fünf Pkw, die mit Gas betankt werden. Die Kunden von „heycar“ zahlten im Schnitt 2022 einen Betrag von 21.390 Euro, um sich einen geprüften Gebrauchtwagen mit Garantie dort zu kaufen. Im Mittel sind die Fahrzeuge 3,3 Jahre alt, tanken Benzin und haben 41.000 Kilometer auf der Uhr.