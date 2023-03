Futuristischer Wohnwagen passt in die Garage – Unter Caravaning-Kennern gelten sie als zeitlos schön: die Reiseanhänger aus dem Hause Airstream. Wer einmal eine der verchromten Blechzigarren mit ihrem zeitlosen Look gesehen hat, wird sie nie wieder aus dem Kopf bekommen. Jetzt hat sich das Studio F. A. Porsche gemeinsam mit Airstream dieses Designs angenommen und präsentiert den Airstream Studio F. A. Porsche Concept. Ein luxuriöser Wohnwagen, der dennoch mit wenig Platz in einer normalen Garage auskommt.

Noch ist es ein reines Konzept, wie das Automagazin „Carscoops“ berichtet, aber es könnte in Serie gehen. Der Airstream Studio F. A. Porsche Concept (im Folgenden nur „Concept“ genannt) gibt einen Ausblick darauf, wie zukünftige Wohnwagen aussehen könnten. Er soll im Maßstab 1:3 auf dem kommenden Technologie-Festival SXSW (South by Southwest) vorgestellt werden. Airstream ließ den Porsche-Designern bei der Gestaltung nahezu freie Hand.

Es gab nur zwei Vorgaben:

Es sollte ein schlanker, leichter Anhänger sein, der von einem Elektroauto gezogen werden kann. Und er sollte in eine Garage passen. Der Punkt Elektromobilität ist für Airstream besonders relevant. CEO Bob Wheeler erklärte gegenüber dem Automagazin, dass die Kunden des Unternehmens „mehr als doppelt so wahrscheinlich ein Elektroauto besitzen“ als die US-Durchschnittsbevölkerung. Doch die Stromer sind alles andere als ideale Zugmaschinen, das zusätzliche Gewicht kostet viel Sprit.

Deshalb konzentrierten sich die beiden Unternehmen in ihrer Partnerschaft auf einen Anhänger, der sowohl leicht als auch windschnittig ist. Für Airstream ohnehin kein Problem, wie man an den anderen Anhängern des Unternehmens sieht. So wurden in dem Konzept ein Aluminiumchassis sowie Kohlefaser- und Verbundwerkstoffe kombiniert. Gleichzeitig wurde auf Nieten verzichtet, um die Aerodynamik zu verbessern und die Optik noch gefälliger zu gestalten.

Heck und Dach folgen dem Konzept

So bietet der Anhänger eine fließende Kanzel mit auffallend hohen Transparenzanteilen. Die Heckpartie ist einzigartig gestaltet und lässt sich nach hinten öffnen, um die Natur gewissermaßen ins Innere zu holen. Dort befinden sich sowohl der Küchenbereich als auch das Bett, die durch geschickte Verschiebelösungen gegeneinander ausgetauscht werden können. Um den Luftwiderstand zu minimieren, gibt es keine Klimaanlage auf dem Dach. Dafür lässt es sich ausfahren, um mehr Kopffreiheit im Innenraum zu schaffen.

Verstellbar ist auch die Federung, die für mehr Bodenfreiheit und Geländegängigkeit oder für eine noch bessere Aerodynamik etwa bei Autobahnfahrten eingestellt werden kann. Alles an dem Fahrzeug ist darauf ausgerichtet, dass es am Ende auch durch 2,1 Meter hohe Garagentore passt. Der Concept ist der erste Wohnwagen dieser Art von Airstream, der in eine normale Garage passt.

Ein erklärtes Ziel:

Menschen in Gegenden, in denen das Abstellen von Wohnwagen oder Wohnmobilen auf der Straße oder in der eigenen Einfahrt aufgrund von Nachbarschaftsregeln verboten ist, die Möglichkeit zu geben, einen Wohnwagen zu nutzen und damit Flexibilität zu ermöglichen. Apropos Flexibilität: Der gesamte Wohnbereich dieses Caravans ist auf Mehrfachnutzung ausgelegt, wie bereits beim Heck und beim Bett-Küchenbereich umrissen. So lässt sich die Nasszelle zwischen Toilette und Dusche als „abgeschlossener Privatbereich“ gestalten.

Ein Schwenk der Tür und das Bad kann wieder erweitert werden und ist dann Teil der angrenzenden Küche, wobei die Toilette verborgen bleibt. Der Bereich vor dieser Tür kann zu einem Tresen umfunktioniert werden, um mehr Stauraum beim Kochen zu schaffen. Der erwähnte Heckbereich könnte, so einige Computergrafiken zum Caravan-Konzept, auch zu einer Außensitzgruppe umgeklappt werden, wenn sich diese Pläne als final erweisen sollten.

Caravan-Konzept zunächst „Gedankenexperiment“

Wie man von Airstream-CEO Wheeler gegenüber „Carscoops“ erfuhr, begann das Projekt als „Gedankenexperiment“, doch mit dem Ergebnis könne man im Unternehmen „nicht zufriedener sein“. So teilte Wheeler dem Autoportal mit, dass sein Unternehmen ernsthaft über die Produktion des Anhängers nachdenke. Bislang gibt es aber noch keine Klarheit, man darf gespannt sein, welche der genannten Konzepte es letztlich in diesen überschaubaren, touristischen Anhänger schaffen – und ob er auch durch einen günstigen Preis besticht.

Die Verantwortlichen bei Airstream sind laut dem Autoportal jedenfalls mehr als gewillt, diesen Anhänger Realität werden zu lassen.

Quelle: carscoops.com