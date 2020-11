Funkenflug auf dem Asphalt: Geländewagen ist auf nur drei Rädern unterwegs – Es gibt Menschen, die sind ständig cholerisch und wütend, was sich oft auch auf ihren Blutdruck niederschlägt oder mit diesem zusammenhängt. Selbsthilfe-Gurus raten solchen Leuten in ihren Büchern gerne, der Weg zu innerer Ruhe sei es, im Moment zu verharren und seine Umgebung zu ignorieren. Achtsamkeit und Zentrierung. Was das angeht, ist der Pick-up-Fahrer aus diesem Video bereits in der Oberliga unterwegs. Den irritiert nicht mal, wenn ein Vorderreifen fehlt.

Dem Videotitel zufolge entstanden diese Aufnahmen auf den Straßen von Chicago (USA). Wir sehen einen schweren Geländewagen des Typs GMC Yukon. Der Koloss lässt die Funken stieben, was in der Tatsache begründet liegt, dass ihm besagtes Vorderrad abgeht. Blankes Metall mahlt hier Asphalt, weil der kraftvolle Allradantrieb den Wagen unbeeindruckt trotzdem vorantreibt.

Schaut man sich den GMC im Video etwas näher an, fällt einem auf, dass die Frontschürze beziehungsweise der Kotflügel auch schon vor der Aktion auf drei Reifen gelitten haben müssen, die fehlen nämlich zum Teil. Der Wagen lehnt sich deswegen so weit nach vorne, dass das gegenüberliegende Hinterrad teilweise den Boden verlässt. Der Fahrer lässt sich von all dem nichtsdestotrotz nicht beirren, deutlich sehen wir, wie er an die Ampel fährt, bei Rot stehenbleibt.

Kaum schaltet das Signal auf Grün, gibt er wieder Gas und auf einem Teppich aus Rauchwolken und Funken geht der Ritt weiter. Was sich vor dem bizarren Unfall ereignet haben mag, ist hingegen nicht bekannt. Einige Kommentare im Netz betonen, dass der Wagen ohne Kennzeichen unterwegs ist – wurde der Yukon möglicherweise gestohlen?

