Für jeden bezahlbar: E-Auto für 10.000 Euro soll kommen – Das schwedische Start-up-Unternehmen Luvly hat ein neues Elektroauto angekündigt. Es handelt sich um einen Mini-Stromer, der für 10.000 Euro auf den Markt kommen soll. Luvly O heißt der Stadtflitzer, dessen Produktion das Unternehmen besonders umweltfreundlich gestalten will.

Die Reichweite des Flitzers: 100 Kilometer. Die besondere Art der Produktion soll bei Luvly den Unterschied machen und das Fahrzeug auf dem Markt der Elektrokleinstfahrzeuge hervorheben. Luvly steht für „Light Urban Vehicle“, leichtes Stadtfahrzeug. Das Unternehmen sieht sich als Ikea für Elektroautos, was nicht nur an den schwedischen Wurzeln liegt. Tatsächlich ähnelt das Konzept dem des bekannten Möbelherstellers:

Fahrzeuge, die zuerst in Einzelteilen produziert und dann transportiert werden.

Nicht die Käufer legen jedoch hinterher Hand an, sondern kleine Montagewerke auf den jeweiligen Zielmärkten, heißt es bei „T3n“. Eine platzsparende Lösung, eine 2.000 Quadratmeter große Fabrik soll demnach die Fahrzeugmontage für ein Absatzgebiet von der Größe etwa Schwedens übernehmen. So wird der Platz in Frachtcontainern anders genutzt: Normalerweise passen ein bis vier montierte Elektrofahrzeuge in einen Container.

Bei den Einzelteilen der Schweden sollen 20 in einen Container Platz finden. Die kleineren Fabriken sollen zudem billiger, schneller und umweltfreundlicher produzieren. Beginnen will das Unternehmen mit dem eingangs erwähnten Luvly O, einem Zweisitzer auf vier Rädern. Ein sportlicher Dreirad-Buggy und ein Transportfahrzeug sollen folgen. Alle Fahrzeuge sollen auf dem Einzelteil-Bausatz-Konzept basieren.

Gewicht des Luvly O:

380 Kilogramm. Dank seiner Leichtbauweise verbraucht der Zwerg laut Artikel nur 60 Wattstunden pro Kilometer. Das System arbeitet mit einer zweigeteilten Batterie, die Hälften sind einzeln herausnehmbar und wiegen jeweils 15 Kilogramm. Aufgeladen werden sie an der heimischen Steckdose. Nach knapp einer Stunde soll ein Akku wieder einsatzbereit sein. Ein aufgeladenes Paket soll eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern ermöglichen. Höchstgeschwindigkeit: bis zu 90 km/h.

Damit wäre das Auto nicht nur als Stadtflitzer, sondern auch für kurze Ausflüge ins Umland geeignet. Der Kofferraum fällt angesichts des Gewichts und der Bauweise mit 267 Litern recht klein aus. Für einen Einkauf oder etwas Gepäck sollte das reichen. Dafür soll der Luvly O aber auch nur 10.000 Euro kosten. Nach Schätzungen des Portals „electrek.co“ könnte der Preis sogar noch weiter sinken, wenn das Unternehmen in den Genuss von Förderprogrammen kommt.

Noch ist nicht bekannt, wann der kleine Elektroflitzer auf den Markt drängt. Auf der Werkseite kann man sich bereits anmelden.