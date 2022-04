Knapp daneben: Mann zeigt nach Unfall erbärmliche Führerschein-Fälschung vor – Man sollte meinen, dass Menschen, die gefälschte Dokumente benutzen, Wert auf Qualität legen. Offenbar geben sich manche aber auch mit der letzten Grabbelkiste für qualitativ nicht ernsthaft überzeugende Produkte zufrieden. Kauft man entsprechend billig, darf man sich dann aber auch nicht wundern, wenn so ein dahingeschludertes Dokument letztendlich nicht mal im Ansatz zu überzeugen vermag.

Das weiß nun auch ein Mann aus dem nordrhein-westfälischen Altena, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war und in Hagen einen schweren Unfall verursachte, nachdem er einem Geländewagen die Vorfahrt genommen hatte.

Im Zuge der Unfallaufnahme zeigte der 26-jährige Passat-Fahrer der Polizei dann eine Fahrerlaubnis aus der „Bunten Republik Deutschland“ vor.

Doch damit nicht genug: Neben einem verräterischen Smiley-Piktogramm zeigte der Führerschein eine EU-Flagge mit einem „O“ statt einem „D“ und anstelle der umringenden Sterne war dort die Adresse einer Internetseite für Scherzartikel zu lesen.

Was stimmt hier nicht? #Polizei #Hagen Dieser „Führerschein“ wurde unseren Kollegen bei der Aufnahme eines schweren... Posted by Polizei NRW Hagen on Friday, January 7, 2022

Auf dieser kann man sich neben diversen Urkunden und Zeugnissen einen eben solchen Fake-Führerschein erstellen und dabei mit wenigen Mausklicks Fotos, Daten und erlaubte Fahrzeugarten frei wählen.

In welcher Welt so etwas komisch sein soll, lassen wir an dieser Stelle mal offen. Wenig Spielraum für Debatten lässt jedoch die Tatsache, dass bei dem vom Täter verursachten Unfall sechs Menschen verletzt worden sind. Darunter der 26-jährige Fälscher selbst, seine schwangere Freundin und drei Kinder (15, 3 und 1) sowie der 45-jährige Unfallgegner.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut der Polizei auf 90.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher läuft nun eine Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem wurde er wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Quellen: bild.de , presseportal.de