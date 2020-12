Ford Mustang Mach-E: So funktionieren Auto-Türen ohne Griffe – Technischer Fortschritt macht selbstverständlich auch vor dem Design bzw. der Optik von Autos nicht halt. Aus primitiven Gerätschaften, die nicht verhehlen konnten, dass sie von der Kutsche abstammen, wurden mit den Jahrzehnten immer eigenständigere Bauformen. Nun kommen sie mehr und mehr auch ohne Türgriffe aus, wie man an diesem Ford Mustang Mach-E sieht.

Der YouTube-Kanal von Doug DeMuro liefert tiefschürfende Analysen moderner Fahrzeuge. In diesem Fall schnappt sich DeMuro den Ford Mustang Mach-E und erläutert seinen Zuschauern, wie der Wagen komplett ohne äußere Türgriffe funktionieren kann. Wer nun denkt, Sensoren spielten hier eine Rolle, irrt – es gibt immer noch Knöpfe, sie sind nur sehr gut kaschiert.

An der B- und C-Säule verbergen sich kleine Schalter, die unter der Karosserie versteckt wurden. An der Vordertür erkennt man zudem noch einen kleinen Griff, der erlaubt, die Tür nach dem Druck zu öffnen. Wie Doug in seinem Video erläutert, hatte sich Ford zu diesem Schritt entschieden, nachdem der Autobauer Forschungsergebnisse gesichtet hatte. Diese zeigten, dass Besitzer ihre Türen ohnehin oben/hinten umgreifen, statt den klassischen Türgriff zu verwenden.

Diese Ergebnisse fielen so eindeutig aus, dass Ford just an der Stelle, an der die meisten Fahrer und Mitfahrer nach der Tür greifen, nun eine Gummierung der Innenseite angebracht hat, damit sie besser zupacken können – selbstverständlich auch, damit man bei großer Kälte oder Hitze nicht mit bloßen Fingern auf die Karosserie packt und sich entweder verbrennt oder festfriert.

Automatisch stellt sich bei einem solchen System die Frage: Quetscht man sich dabei nicht die Flossen? Dafür hat Ford eine verblüffend einfache Lösung gefunden – ein kleiner Ständer klappt aus, sobald ihr die Tür öffnet und verhindert, dass diese sich auf euren Fingern schließen könnte. Öffnet ihr die Tür weiter zum Einstieg und schließt sie dann mit Absicht, schnappt er wieder ein. Wie das System im Detail funktioniert, zeigt das Video.

Doch warum überhaupt auf Türgriffe verzichten? Weil der Wagen dadurch stromlinienförmiger wird, was auch bei Stromern dem Verbrauch entgegenkommt und mehr Reichweite liefert. Außerdem, wer will uns die voll elektrische Zukunft des Automobils verkaufen, wenn wir immer noch Türen auf die gleiche Weise öffnen als wäre es 1950? Immerhin kommt der Mach-E mit App für Türen und Fenster sowie Einstieg per Pin-Code wie ein Smartphone. Da wären Griffe schon irgendwie antik.

Quelle: carscoops.com