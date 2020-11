Ferrari SF90 Spider: Ferrari-Cabrio mit 1000 PS enthüllt – Ferrari hat der Weltöffentlichkeit den SF90 Spider offenbart. Es ist der erste Spider in Form eines Plug-in-Hybriden. Das Unternehmen zeigte seine neue Schönheit im augenschmeichelnden Goldlook während eines Online-Events. Die Cabrio-Version des SF90 Stradale überzeugt naturgemäß nicht nur optisch. Auch die Leistungsdaten sind beeindruckend wie beim überdachten Bruder.

Wie die „Standardvariante“ des Stradale kommt auch der SF90 Spider mit einem stark elektrifizierten Antriebsstrang daher, dessen kombinierte Leistungsprofile satte 1000 Pferdestärken bei einem Drehmoment von 900 Nm liefern. Ein Biturbo-V8 spendet hier 780 Gäule, drei zusätzliche Elektromotoren unterstützen das Ganze mit 220 weiteren PS. Daher ist der SF90 Spider auch allradgetrieben – geschaltet wird über ein Achtganggetriebe.

Das Cabrio soll keinen Deut langsamer sein als der Stradale mit Verdeck – laut Ferrari-Angaben geht es in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Die 200-km/h-Marke fällt nach sieben Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt am Ende bei 340 Stundenkilometern. Das Cabrio ist dabei keineswegs leichter, sondern knapp 100 Kilo mehr bringt es auf die Waage – nötige Umbauten am Chassis sowie der Dachmechanismus wiegen.

Damit bringt es der SF90 Spider auf 1670 Kilogramm. Das einziehbare Hardtop nimmt zusammengefaltet gerade einmal 100 Liter Raum ein und ist dabei 40 Kilogramm leichter als konventionelle Bauweisen, da viel Aluminium für seine besondere Konstruktion genutzt wurde. Die elektrische Heckscheibe lässt sich zudem einstellen – der ganze Verwandlungsprozess dauert lediglich 14 Sekunden.

Der Dachverlauf wurde leicht geändert, hinzu kommen Modifikationen der A-Säule. Ansonsten gleicht der Wagen im Innenraum dem SF90 Stradale, was sowohl für den digitalen Instrumentencluster wie auch das HUD oder Ferraris hochmoderne Touch-Control am Lenkrad und dem Dashboard gilt. Eine wahre Schönheit.

Quelle: carscoops.com