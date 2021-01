Fantastische Leistung: Tüftler restauriert den Motorradklassiker Ural M63 – Jeder, der sich schon einmal daran versucht hat, einen kleinen aber geschätzten Gegenstand so gut zu restaurieren, wie er kann, weiß: Es ist eine Heidenarbeit. Insbesondere dann, wenn das Objekt noch bewegliche Teile hat. Wie viel schwieriger und arbeitsintensiver gestaltet es sich da erst, ein Fahrzeug zu restaurieren. Dieses Video zeigt es anhand eines Motorradgespanns, das nicht nur in Russland zu den absoluten Klassikern zählt: eine Ural.

Ein ganzes Bike samt Seitenwagen restaurieren – eine Mammutaufgabe, doch glücklicherweise keine Sisyphusarbeit. Denn das Resultat, das uns in diesem Video am Ende präsentiert wird, dürfte den Heimwerker für jeden seiner Schritte und die unzähligen Arbeitsstunden entlohnt haben. Der Anblick versüßt die Mühen und zeigt zugleich: Kein lohnenswertes Ziel dieser Welt wurde je ohne harte Arbeit erreicht.

Schon als Kind, so schildert es der Kanalbetreiber von „Great idea“ unter seinem Video, sei sein Großvater mit einer Ural samt Seitenwagen durch das Dorf geknattert, dass die Welt bebte. Der Betreiber saß als Kind im Seitenwagen, wenn es zum Angeln zum Fluss hinunterging und seinen Schilderungen zufolge plante er damals: „Wenn ich groß bin, kaufe ich mir definitiv auch eine.“

Nun hat der gute Mann noch weit mehr gemacht, denn er hat sich seinen Kindheitstraum nicht nur erfüllt, sondern mit eigener Hände Arbeit das Ergebnis realisiert. Eine Ural M 63 aus dem Jahr 1969 in Form eines Scheunenfundes, die er selbst per Elektrolyse entrostete, neu verzinkte und nötige Teile mit Kupfer beschichtete, bevor am Ende all dieser Schritte wundervoll altmodischer himmelblauer Lack das Ergebnis abrundete. Genießt diese hinreißende Arbeit..