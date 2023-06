Fahrzeuge 2023: Das meistverkaufte Auto der Welt – Wenn es darum geht, sich ein neues Auto zu kaufen, hat man die Qual der Wahl. In Bezug auf die rund 2,6 Millionen Neuwagen in Deutschland 2022 erfreuten sich im letzten Jahr unter anderem kompakte SUVs sowie der VW Golf größter Beliebtheit. Mit Blick auf den weltweiten Verkauf von Neuwagen im ersten Quartal 2023 schoss nun ein Modell an die Spitze.

Das Beachtliche dabei ist sicherlich, dass es sich hier um ein Auto handelt, das bereits seit drei Jahren auf dem Markt ist. Die Rede ist vom Tesla Model Y, von dem im ersten Quartal 2023 mehr als 267.000 Fahrzeuge abgesetzt wurden. Damit ist der Model Y von Tesla aktuell das meistverkaufte Auto der Welt. Die Neuzulassungen des Tesla Model Y belaufen sich demnach auf 267.200 Fahrzeuge, am häufigsten in China sowie den USA, gefolgt von Deutschland.

Erstmals ein Elektroauto auf der Spitzenposition

Es sind übrigens all jene Länder, in denen Tesla sein Model Y auch baut. Erstmals in der Geschichte des Autobaus steht somit in den Verkaufscharts ein Elektroauto auf der Spitzenposition. Bereits im letzten Jahr prophezeite Tesla-Boss Elon Musk, dass der Model Y 2023 das meistverkaufte Auto der Welt sein werde. Ermittelt haben dies die Auto-Analysten von Jato in London, die für ihre Zählung 53 Automärkte weltweit ausgewertet haben. Hinzu kamen die Autoverkaufsprognosen von weiteren 31 Märkten.

Laut Jato folgen dem Spitzenreiter Tesla Model Y gleich vier Fahrzeugmodelle von Toyota, nämlich der Corolla mit 256.400 verkauften Modellen, gefolgt vom Hilux (214.700), dem RAV4 (211.000) sowie dem Toyota Camry mit 166.200 Autos. Welches das am besten verkaufte deutsche Auto im ersten Quartal 2023 war, hat Jato indes noch nicht bekanntgegeben.

Im letzten Jahr noch weiter hinter Toyota

Noch im vergangenen Jahr 2022 lag der Tesla Model Y mit 747.500 verkauften Fahrzeugen nur auf dem dritten Platz, deutlich hinter Toyotas RAV4 sowie dem Toyota Corolla. Dass man die Konkurrenz zu Beginn des Jahres merklich überflügeln konnte, liegt sicherlich auch an den kurzen Lieferzeiten sowie den jüngsten Preisnachlässen für den Tesla Model Y, der aktuell für 44.890 Euro zu haben ist.

Quelle: autobild.de