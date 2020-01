Autor: Redaktion MANNTV

Experiment: Was passiert, wenn man mit Handbremse fährt? – Es ist eine Frage, so alt wie die Menschheit selbst: Was passiert, wenn man über eine längere Strecke hinweg mit angezogener Handbremse fährt? Frühe Höhlenmalereien aus dem Paläolithikum zeigen einen jungen Neandertaler bei einem entsprechende Versuch, der vor Angst um sein Auto dann aber doch den Schwanz einzieht.

Die nächsten Belege stammen aus der Zeit der römischen Besetzung Britanniens um 130 n. Chr., als ein Feldherr namens Gaius Pontus in Richborough, dem heutigen Kent, angeblich eine Meile weit kam, dann aber von seiner fast schon legendär burschikosen Frau am Ohr aus dem Wagen gezogen wurde.

Dann verliert sich die Spur in den Wirren der Geschichte. Zwar tauchte erst kürzlich eine bislang nicht bekannte Zeichnung des Allround-Genies Leonardo da Vinci auf, welche einen weiteren Versuch skizziert, die Echtheit des Dokumentes gilt in Expertenkreisen jedoch als heftig umstritten. Und so hängt es nun an den hier auf MANN.TV immer wieder gern gesehenen Mannen des Youtube-Channels „Garage 54“.

Die Jungs haben jegliches Mitleid dem Automobil gegenüber bekanntlich dem Sammeln von Erkenntnissen unterworfen, und quälen immer wieder Fahrzeuge mit mal mehr, mal weniger wegweisenden Experimenten. Aber keines davon hatte auch nur ansatzweise eine derart historische Tragweite, wie das im folgenden Video dokumentierte. Werdet nun also Zeuge, wie endlich eines der größten Mysterien aller Zeiten aufgeklärt wird.