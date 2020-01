Autor: Bernhard Trecksel

Experiment. Gläserner Katalysator zeigt, wie der Kat funktioniert – Seit vielen Jahren begleitet er uns durch den Verkehr und reinigt auf verlässliche Weise unserer Abgase von Schadstoffen, bevor sie den Wagen durch den Auspuff verlassen: Der Katalysator ist aus der Welt der Verbrennungsmotoren nicht mehr wegzudenken. Viele Autobegeisterte wissen in der Theorie, wie das Teil funktioniert. Doch wie sieht er eigentlich im Einsatz aus? Da tappen die meisten von uns im Dunkeln. Bis jetzt, denn dieses Video zeigt es.

Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe und Stickoxide sowie nicht verbrannter Kraftstoff – das meiste davon bleibt im Kat hängen. Mit großer Hitze reduziert er viele der Emissionen eines Motors, indem er die grundlegende chemische Natur der Schadstoffe verändert. Bei manchen Katalysatoren sogar zu 100 Prozent. Das gelingt durch ein Wabengebilde aus Keramikbestandteilen. Die wurden mit Edelmetallen wie Platin oder Rhodium beschichtet und verändern im Zusammenspiel mit der Hitze chemische Bestandteile im Abgas.

So viel zur blanken, stark verkürzten Theorie in ihrer vereinfachten und unwissenschaftlichen Form. Der YouTube-Kanal „Warped Perception“ nahm sich dieses unsichtbaren Helfers an. Kurzerhand halbierte man dort einen Katalysator und deckte das Resultat mit einer (vergleichsweise) hitzebeständigen, transparenten Scheibe ab. Dann wurde das Teil an einen Motor gehängt. Voilà: Wir können dem Kat nun bei der Arbeit zuschauen.

Dem ersten Versuch folgt eine weitere Aktion mit einer transparenten Röhre, die noch bessere Einblicke erlaubt. Wie sagten schon Spock und Data? Faszinierend.