Es drohen Bußgelder: Deutschland bekommt wohl ein neues Verkehrsschild – Mit Blick auf den sprichwörtlichen Schilderwald in Deutschland sollte man meinen, dass hierzulande alles geregelt ist, was es zu regeln gibt. In diesem Jahr kommt wohl aber ein weiteres Verkehrsschild dazu, dessen Bedeutung man kennen sollte, wenn man kein Bußgeld riskieren will.

Laut der „Deutschen Verkehrs-Zeitung“ (DVZ) soll noch in diesem Jahr das neue Schild „Ladezone“ eingeführt werden. Dies erklärte Oliver Luksic, seines Zeichens parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), bereits im Juli anlässlich eines Empfangs des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK).

Für Autofahrer ist dabei wichtig zu wissen, dass die Ladezonen Bereiche kennzeichnen, in denen Be- und Entladevorgänge für gewerbliche Dienstleister geregelt sind. Das bedeutet für andere Verkehrsteilnehmer ein Halteverbot, wie es beispielsweise auch durch die Schilder an Taxiständen angezeigt wird.

Wer dort trotzdem parkt, wird wohl abgeschleppt und im Nachgang vermutlich auch ein Bußgeld zahlen müssen.

Das neue Schild dient aber vor allem dem Zweck, den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit in Innenstädten zu verbessern. Auch verspricht man sich von der Einführung eine Reduzierung von Emissionen durch weniger Brems- und Beschleunigungsvorgänge sowie eine höhere Akzeptanz von Lieferdiensten.

Laut DVZ müssen vor der Einführung des neuen Schildes jedoch zunächst der Bundestag und der Bundesrat das entsprechende Straßenverkehrsgesetz (StVG) verabschieden, bevor dann im nächsten Schritt die Straßenverkehrsordnung (StVO) geändert werden kann, was wiederum abermals den Segen des Bundesrates erfordert.

Bislang liegt dem Bundeskabinett lediglich der Beschluss für die neuen Ladezonen vor.

Quellen: chip.de , dvz.de