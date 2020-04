Erhöhte Grenzwerte trotz Shutdown: Diesel-Fahrverbote laut Staatssekretär vom Tisch – Wasser auf die Mühlen der Kritiker von Diesel-Fahrverboten: Die Stickoxid-Werte in deutschen Innenstädten bleiben trotz des deutlich geringeren Verkehrsaufkommens im Zuge der Corona-Krise vergleichsweise hoch.

Damit ist der grundsätzlichen Idee hinter den Verboten die Grundlage entzogen. Entsprechend klar die Äußerungen aus dem Verkehrsministerium.

Aus stichprobenartigen Auswertungen des Nachrichtenmagazins FOCUS von Luftqualitätsdaten des Umweltbundesamtes (UBA) der letzten 10 Wochen geht hervor, dass die Stickoxidwerte nach dem Shutdown vielerorts zunächst zwar abnahmen, kurz darauf aber wieder nach oben gingen.

So war die Belastung am Stuttgarter Neckartor beispielsweise am Gründonnerstag mit 60 Mikrogramm, sowie an der Landshuter Allee in München mit 90 Mikrogramm, rund sechs- beziehungsweise dreimal so hoch, wie an einem windigen Tag im Februar.

Laut FOCUS sind zudem auch die Jahreswerte gestiegen.

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin erklärte Steffen Bilger, seines Zeichens Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister:

„Das Thema Diesel-Fahrverbote ist aus meiner Sicht damit endgültig vom Tisch. Warum die Stickoxid-Werte trotz rapidem Verkehrsrückgang nicht sinken, wirft Fragen auf, die die zuständigen Umweltbehörden klären müssen.“

Auch von Seiten der FDP äußert Judith Skudelny, die umweltpolitische Sprecherin der Partei, Kritik an den Fahrverboten: „Interessant an den Messwerten ist, dass weniger Verkehr kein Garant für saubere Luft ist.“

Allerdings sei laut UBA der Zeitraum noch zu kurz für eine abschließende Beurteilung der Effekte des Shutdowns. Zudem wirkten sich auch Wind, Temperaturen und Niederschlag auf die Luftqualität aus.

Fraglos bleibt aber natürlich, dass sich ein Rückgang der Emissionen, in Folge des geringeren Verkehrsaufkommens und abgesenkter Industrieproduktionen, positiv auf die Luftqualität auswirkt.

Quelle: focus.de