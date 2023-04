Energiekrise: Neuerliche Spritpreis-Explosion an der Tanke – Die Krisen der letzten Jahre, der Ukraine-Konflikt und die zahlreichen politischen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind nicht ohne finanzielle Folgen für die Verbraucher geblieben. Die Preise für Strom, Öl und Gas gehören dazu. Viele Menschen kämpfen mit hohen Preisen. Sah es in den letzten Wochen noch so aus, als würde Benzin für Autofahrer deutlich billiger, so gibt es keine Entwarnung. Der Winter mag zu Ende gehen, die Energiekrise nicht.

Das geht aus einem Bericht des Portals „Der Westen“ hervor, wonach die Ölpreise steigen und das Tanken in der Energiekrise teurer werden könnte. Am vorletzten Wochenende hatten die Mitglieder des OPEC-Kartells sowie weitere wichtige Förderländer beschlossen, ihre Produktion zu drosseln. Der Ölpreis stieg daraufhin um acht Prozent. Wie der ADAC bereits am Montag, den 3. April mitteilte, könnte dies „in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen“ führen.

Seit Jahresanfang verzeichnet der Benzinpreis einen leichten Anstieg

Im Vergleich zu den seit Jahresbeginn leicht gestiegenen Benzinpreisen ist Diesel günstiger geworden. Laut ADAC kostete ein Liter Super E10 im März 2023 im Monatsdurchschnitt 1,763 Euro. Für Diesel waren es dagegen 1,715 Euro pro Liter. Der Club stellte fest: „Im Vergleich zum März 2022, der als teuerster Tankmonat aller Zeiten in die Geschichte einging, war Benzin um 30,6 Cent günstiger, Diesel um 42,5 Cent.“ Der Preisabstand zwischen Diesel und Normalbenzin hat sich damit weiter normalisiert.

Ende März lag die Differenz noch bei rund zehn Cent. Bei „Der Westen“ erklärt man, dass Diesel in den zehn Jahren vor dem Ukraine-Krieg im Schnitt rund 15 Cent günstiger war als Super E10. Dies habe sich 2022 vorübergehend umgekehrt. Neben dem Druck auf die Benzinpreise belasten auch die Veränderungen auf dem Strommarkt das Portemonnaie der Endverbraucher. Denn der Strompreis hängt vom Gaspreis ab.

EU will Investitionen der Anbieter fördern

Infolge des Ausfalls russischer Gaslieferungen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist der Gaspreis stark gestiegen. Die EU-Kommission will Investitionen in erneuerbare Energien ankurbeln. Der Vorschlag sieht vor, dass die EU-Staaten den Erzeugern einen Mindestpreis für Strom garantieren, wenn diese entsprechende Neuinvestitionen in erneuerbare Energien und Kernenergie tätigen.

Quelle: derwesten.de