Das Ende für das Unternehmen?: Fahrzeug-Hersteller überraschend insolvent – Längere Zeit wirkte es, als sei das Unternehmen noch zu retten, doch nun tritt ein Hersteller von E-Autos doch noch den Weg in die Insolvenz an. Einem Medienbericht zufolge verfügt der Konzern sogar noch über größere Finanzmittel, doch es kam wohl zu einem unzureichenden Schutz der Rechte von Stakeholdern und Darlehensgebern. Nun ist fraglich, ob es mit dem Unternehmen weitergeht.

Wie „Chip“ erläutert, muss der chinesische E-Auto-Hersteller Byton in Insolvenz gehen. Die eingangs erwähnten Vermögenswerte sollen vorhanden sein, wie das Portal unter Berufung auf „Ecomento“ erläutert, doch die Rechte und Interessen von Gläubigern wurden in den letzten Jahren wohl nicht ausreichend geschützt. Denn dass man bei Byton grundsätzlich auch weiterhin zur Massenproduktion in der Lage sein soll, geht aus den Berichten hervor.

Zudem gelte:

Nach wie vor liege der Marktwert von Byton über dem Buchwert. Ein Gericht befand dennoch auf das Insolvenzverfahren. Dieses betrifft neben der Hauptgeschäftseinheit zusätzlich ein Tochterunternehmen. Byton wurde 2017 gegründet, verfolgte dem Bericht zufolge ehrgeizige Pläne auf dem Weltmarkt. Seinerzeit sorgte insbesondere der angekündigte Byton M-Byte für Furore (siehe Video im Anschluss). Ein SUV, der insbesondere durch ein großes Cockpit-Display bestechen sollte.

Geplant war, den M-Byte 2020 in China auf den Markt zu bringen, bevor er später auch europäische Märkte und das Geschäft in den Vereinigten Staaten erobern sollte. Doch die Finanzierungen für das ehrgeizige Vorhaben blieben aus, es ging fehl. Byton stürzte zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, 2021 musste die deutsche Tochter des Unternehmens Insolvenz anmelden. Dann kam es laut „Chip“ vor einigen Monaten zu Entlassungen in der US-Niederlassung des Start-ups.

Dem Artikel zufolge ist derzeit fraglich, ob es bei Byton langfristig mit dem Betrieb auf diese Weise weitergehen kann.

Quelle: chip.de