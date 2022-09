Empfindliche Bußgelder drohen: Deshalb im Auto die Handyhalterung nutzen – Sie ist praktischer Begleiter im Auto – die allgegenwärtige Handyhalterung. Wer nicht darauf verzichten mag, sein Smartphone im Blick zu behalten, profitiert ebenso davon wie alle, die Unfälle im Straßenverkehr vermeiden möchten. Dabei liegt der entscheidende Faktor dafür in der Kürze des Blicks.

Unterstrichen wird diese Tatsache vom Ratgeberportal von „Chip“. Ein Artikel dort erläutert, dass Menschen, die am Steuer ihr Smartphone verwenden keineswegs nur sich selbst im Straßenverkehr in Gefahr bringen: Die Benutzung von Mobilgeräten am Steuer ist strikt untersagt, bei Zuwiderhandlung drohen hohe Bußgelder, denn tödliche Unfälle und sogar Massenkarambolagen können die Folge sein, wenn man beim Fahren das Handy nutzt.

Eine Zwickmühle:

Denn insbesondere am Steuer können Smartphones oder Tablets mit Mobilfunkverbindung ein praktischer Begleiter sein, etwa wenn es um die Themen GPS und Navigation geht. Daher ist eine Handyhalterung ein nützlicher Helfer. In diese dürfen entsprechende Geräte eingeklemmt werden, denn der Gesetzgeber sieht vor, dass man Smartphones beim Führen eines Fahrzeugs nicht in der Hand halten darf. Sehr wohl können diese aber am Armaturenbrett befestigt werden.

Wichtig dabei: Der ADAC erläutert, dass diese Geräte auch in der Halterung nur unter Umständen während der Fahrt benutzt werden dürfen. So wissen die Fachleute des Automobilclubs: „Sie dürfen nur kurz auf das Gerät hin- und vom Verkehrsgeschehen wegsehen und auch nur, soweit es die Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnisse erlauben.“ Im weiteren Verlauf erklärt „Chip“ die Optionen, die Kunden bei Handyhalterungen haben.

So gibt es prinzipiell drei Kernvarianten:

Solche Halterungen, welche mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe haften. Des weiteren Handyhalterungen, welche an Lüftungsschlitzen befestigt werden und solche, die man am Armaturenbrett montieren kann. Das Portal rät Nutzern, darauf zu achten, welche Version bei einem am besten haftet. Außerdem sollte man die Größe des eigenen Smartphones inklusive entsprechender Schutzhülle im Hinterkopf behalten.

Nur so ist gewährleistet, dass das Handy in die Halterung passt, hier gilt Augen auf beim Kauf. Manche Varianten verlangen einen Magneten, welcher am Mobilgerät befestigt wird und sich mit einem Gegenstück oder einer Metallplatte in der Handyhalterung verbindet. Doch allen Varianten ist eines gemein: Blicke auf das Smartphone dürfen während der Fahrt nur kurz erfolgen.

Quelle: chip.de