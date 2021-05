Elektroautos: Erheblicher Preisverfall bei Gebrauchtwagen – Während Gebrauchtwagenpreise bei Benzinern und Dieselfahrzeugen nicht mehr ganz so stark im Sinkflug begriffen sind wie vor Jahren, haben gebrauchte Elektroautos mit einem massiven Preisverfall zu kämpfen. Vor allem seit dem Corona-Lockdown, wo sich sowohl hohe staatliche Kaufprämien als auch der technologische Fortschritt negativ auf den Wert der Stromer auswirken.

Denn den neuen Daten der DAT zufolge, welche der „Welt am Sonntag“ vorliegen, geraten in Deutschland die Gebrauchtwagenpreise unter Druck, vorrangig die der Elektrowagen. So sank der durchschnittliche Verkaufspreis massiv.

Genauer gesagt waren es im März satte 50,5 Prozent des Listenpreises, die ein drei Jahre altes E-Auto einbüßen musste. Bereits im Dezember 2020 verzeichnete man bei gebrauchten Stromern einen Preisverfall von 50,6 Prozent – ein Allzeittief.

Die DAT bezieht hierbei ihre Zahlen für die grundlegende Statistik von den realen Angebotspreisen im Handel. Grundlage bilden Wagen mit 15.000 bis 20.000 Kilometern Laufleistung pro Jahr. Hierbei zeigt sich, dass die bereits erwähnten hohen staatlichen Kaufprämien sowie der technische Fortschritt bei neueren Modellen für einen merklichen Preisverfall bei Elektro-Gebrauchtwagen verantwortlich sind.

Quelle: welt.de