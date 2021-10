Elektroauto-Zulassungen in Deutschland: Tesla laut KBA nicht an der Spitze – Im Zuge einer Untersuchung nahm das Kraftfahrtbundesamt (KBA) die Zulassungen für Elektroautos in Augenschein. Dabei zeigte sich, dass den absoluten Spitzenplatz unter den Fahrzeugen ein deutsches Modell von VW einnimmt. Das KBA konnte ermitteln, dass der Bestand an E-Autos von 2020 auf 2021 um ganze 126 Prozent gestiegen war.

Zudem wollte man die beliebtesten E-Auto-Modelle ermitteln und besah sich daher die Neuzulassungen. Die Informationen des KBA-Berichts wurden von „Business Insider“ zusammengestellt. Zudem führte das Magazin eine Analyse der Top fünf der E-Autos für das erste Halbjahr 2021 durch. Auf Platz fünf demnach: der Renault Zoe. 9.322 Modelle dieses Fahrzeugtyps wurden demnach in der untersuchten Periode neuzugelassen.

VW auch auf Platz 3

Der Zoe leistet 72 PS und ist für Geschäftskunden ab 37,81 Euro monatlich zu leasen. Reichweite: 300 Kilometer. Damit zählt der Zoe zu den beliebtesten E-Autos unter den Kleinwagen. Auf Platz vier folgt ihm mit dem Hyundai Kona ein E-SUV dichtauf: 9.959 Stück wurden im ersten Halbjahr 2021 neuzugelassen, die Leistung liegt bei 136 Pferdestärken, die Höchstgeschwindigkeit bei 155 Stundenkilometern. Reichweite: 305 Kilometer.

Die Leasing-Raten liegen für den Kona dabei mit 169,00 Euro deutlich höher. Bronze ergeht an den VW ID.3, maximal 160 Stundenkilometer schnell und 150 PS stark. Gewerbe können VWs Stromer für 114,00 Euro netto leasen, 12.915 ID.3 wurden demnach erstangemeldet. Mit Silber begnügen muss sich wohl wider Erwarten der Tesla Model 3, sein Leasing-Preis liegt für Geschäftskunden bei 275,00 Euro.

Entsprechend den knusprigen Eckdaten:

Der Tesla Model 3 liefert 325 Pferdestärken bei einer Höchstgeschwindigkeit von 225 Stundenkilometern. Deutlich höher als bei den drei Plätzen dahinter liegt die Reichweite mit 448 Kilometern. Auch in Sachen Beliebtheit hat der Tesla die Nase weit vorne: Ganze 13.719 Neuzulassungen in der ersten Jahreshälfte heben ihn von den anderen Plätzen ab. Doch es ist abermals ein VW in den Top fünf, vor dem auch Tesla die Segel streichen muss:

15.471 Mal wurde der e-up! neuzugelassen – und war damit im ersten Halbjahr 2021 der beliebteste Stromer Deutschlands. Mit seinen Eckdaten wie 83 Pferdestärken, einer Reichweite von bis zu 260 Kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h, die gegen den Tesla Model 3 doch relativ überschaubar ausfallen, dürfte es mutmaßlich seine Wirtschaftlichkeit als Stadtflitzer sein, welche so viele Neuzulassungen animierte.

