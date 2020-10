Elektrische Wiedergeburt: Das ist der neue Hummer mit mehr als 1000 PS – Da ist das Teil! Monatelang hatte man im Hause GMC winzige Infohappen zur Wiedergeburt des Hummers nach gut zehn Jahren Pause durchsickern lassen, nun ist das Biest von einem Super-Geländewagen enthüllt und sämtliche Ankündigungen bewahrheiten sich: Der neue Hummer ist ein Stromer mit mehr als 1000 Pferdestärken. Im Video erlebt ihr den vollelektrischen Offroader.

Der 2022 GMC Hummer EV weist eine minimalistische Optik auf, die durch die schlanken LED-Frontscheinwerfer abgerundet wird. Dennoch ist der Look aggressiv, was nicht zuletzt am Rest der Front liegt. Ein flaches Dach mit abnehmbaren Paneelen wird luftige Fahrten jenseits der Straße gestatten. Dabei kann auch das Heckfenster heruntergelassen werden.

Unterwegs ist der neue Hummer EV auf Reifen des Typs Goodyear Wrangler All Territory MT mit 35 Zoll. Damit überwindet er bis zu 18 Zoll hohe Vertikalhindernisse und kann bis zu 61 Zentimeter Wassertiefe durchwaten. Wem das nicht reicht, der kann noch größere 37-Zöller aufziehen lassen.

Ein besonderer Clou: Der Wagen verfügt an seinen Achsen über ein „Crab Walk“-System.

Vorder- und Hinterreifen können also zur selben Zeit in dieselbe Richtung gesteuert werden – wie eine Krabbe kann sich der Hummer EV damit diagonal bewegen. Dies soll ihm mehr Beweglichkeit im Gelände verleihen, ebenso wie eine adaptive Luftfederung, die für extremes Terrain um bis zu sechs Zoll angehoben werden kann. Das Innenleben ist ähnlich fortschrittlich.

So wartet die Kabine mit einem sogenannten UltraVision-System auf, das 18 verschiedene Kameraperspektiven erlaubt – auch unter dem Boden, um hochragende Hindernisse zu meistern. Ein Infotainment-System informiert den Fahrer über Fahrzeugfunktionen und etwaiges schwieriges Gelände. Dort lassen sich auch verschiedene Winkel sowie der Reifendruck ablesen.

Die modernste Version des halbautonomen Supercruise-Systems ist verbaut, die auf kompatiblen Highways in den USA und Kanada eine Fahrt ohne Einwirkung des Fahrers erlaubt.

Apropos Einwirkung: Unter der „Haube“ arbeiten drei Elektromotoren, die zusammen 1014 Pferdestärken bei einem atemberaubenden Drehmoment von 15.592 Nm liefern. Das katapultiert den neuen Hummer EV in drei Sekunden von 0 auf 100. Den nötigen Saft liefert ein Ultium-Akkupack, das dem Stromer mehr als 563 Kilometer Reichweite liefert.

Da der Wagen mit bis zu 350-KW-Säulen geladen werden kann, können in zehn Minuten 100 Kilometer Fahrt „nachgetankt“ werden. Der Hummer EV kommt in der ersten Edition für einen Listenpreis von 112.595 Dollar auf den Markt. Mit der offiziellen Markteinführung im nächsten Jahr sollen die Preise dann sukzessive sinken.

Demnach werden auch Reichweiten mit schwächerem Akku und weniger leistungsstarken Motoren angeboten werden, die über weniger Reichweite verfügen. Im Frühjahr 2024 will man dann für 79.995 US-Dollar ein vergleichsweise günstiges Basismodell auf den Markt bringen.

Der hier vorgestellte GMC Hummer EV soll bereits nächstes Jahr an den Start gehen und kann von Amerikanern und Kanadiern reserviert werden. Wann und in welcher Form dieses Biest zu uns kommt, wäre uns noch nicht bekannt.

Quelle: carscoops.com