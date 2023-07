Einzigartiger Porsche zum Rekordpreis: Kultstar erweitert seine Porsche-Sammlung – Ein weiterer beeindruckender Sportwagen aus Stuttgart ist nun im Besitz eines bekannten US-Comedians. Porsche präsentierte im vergangenen Jahr ein Fahrzeug, das zwar an seine Vorgänger erinnert, aber dennoch einzigartig ist. Im Juni fand die mit Spannung erwartete Versteigerung statt, bei der der glückliche neue Besitzer des Wagens enthüllt wurde.

Anfangs schien es alles zu sein, nur kein Auktionsrekord: Ein 911 Carrera vom Typ 996, Baujahr 1998, der sich nicht in bestem Zustand befand. Doch in enger Zusammenarbeit mit dem Porsche Club of America, dem größten Fanclub des Automobilherstellers, entstand aus diesem Fahrzeug ein wertvolles Unikat. Über viele Jahre fristete der Wagen sein Dasein an einem unbekannten Ort im US-Bundesstaat Virginia, bis er schließlich von Porsche in Stuttgart komplett restauriert wurde.

Einzigartige Restaurierung mit nostalgischen Details

Bei der Restaurierung wurden verschiedene Elemente des damaligen Spitzenmodells GT3 eingebaut, wie das Fahrwerk, die Bremsen und der Motor mit beeindruckenden 381 PS. Zusätzlich erhielt der Wagen den markanten Heckspoiler "Entenbürzel" des legendären 911 Carrera RS 2.7 aus dem Jahr 1972. Ein weiteres Highlight ist das "Double-bubble"-Dach mit zwei Wölbungen, das an die glorreichen Tage des Rennsports erinnert und ausreichend Platz für Fahrer und Beifahrer inklusive Helme bietet.

Um den authentischen Look vergangener Porsche-Modelle zu verleihen, erhielt das Auto auch die charakteristischen Fuchs-Felgen sowie Pepita-Karo-Muster auf den Sitzen. Eine Sonderlackierung mit Rennstreifen und zahlreiche weitere liebevolle Details komplettieren das Gesamtbild. Bei diesem Projekt wurde nichts dem Zufall überlassen, daher entschied sich Porsche dazu, gleich zwei Fahrzeuge herzustellen.

Eines wurde ausgiebig getestet und anschließend zerlegt, sodass nur das andere übrig blieb. Denn das Ziel war es, ein wirklich einzigartiges Unikat zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Porsche, der zwar viele Elemente seiner Vorgängermodelle aufgreift, jedoch in seiner Einzigartigkeit heraussticht.

Rekordverdächtige Versteigerung und ein bekannter Käufer

Sammler von einzigartigen Fahrzeugen sind oft bereit, hohe Summen für ihre Leidenschaft zu zahlen. Dies zeigte sich auch bei der Versteigerung am 10. Juni in Atlanta, Georgia. Das Höchstgebot von rund 1,3 Millionen US-Dollar (1,2 Millionen Euro) wurde von einem zunächst unbekannten Sammler abgegeben, der schließlich den Zuschlag erhielt.

Nun wurde enthüllt, wer dieser geheimnisvolle Sammler ist: Der 69-jährige Comedian und eingefleischte Porsche-Fan Jerry Seinfeld.

Seine TV-Serie "Seinfeld" (1989-1998) zählt nach wie vor zu den erfolgreichsten weltweit und hat ihrem Schöpfer großen Reichtum beschert. Seinfeld besitzt bereits eine beeindruckende Sammlung von rund 150 Fahrzeugen, darunter einige Dutzend der wertvollsten Porsche-Modelle.

Bemerkenswerterweise gehörte ein 996 bisher nicht zu seiner Kollektion. Bei einem exklusiven Porsche-Sammler-Event in Palm Springs, Kalifornien, konnte er nun seinen neuen Wagen in Empfang nehmen. Anschließend machte er sich auf den Weg und legte damit eine Strecke von rund 200 Kilometern bis nach Los Angeles zurück.

