Autofahrer scheitert an klaffender Parklücke

Einpark-Fail: Autofahrer scheitert an klaffender Parklücke – Im englischen Margate hat eine Sicherheitskamera kürzlich einen katastrophalen Einparkversuch für die Nachwelt festgehalten, der locker mit den ganz großen Clips dieses amüsanten Genres im Netz mithalten kann. Zu sehen ist dabei, wie ein Autofahrer versucht, seinen silbernen Skoda-Kombi vor einem KFC-Fastfood-Restaurant in eine Parklücke zwischen zwei andere Autos zu manövrieren.

Wobei „Lücke“ das Scheunentor nicht unbedingt treffend beschreibt

Dennoch kreuzt der Fahrer den halben Gehweg und beschleunigt dann auch noch in das rote Schrägheck vor ihm. Was folgt, ist ein einziges Trauerspiel vom Format deutscher ESC-Auftritte, welches nach dem angerichteten Sachschaden, auch am Hintermann, mit einer Fahrerflucht endet.

Die Besitzerin des schwarzen Vauxhall Astra sollte sich später in den Medien zu Wort melden und berichten, dass es nicht das erste Mal war, dass ihr Auto angefahren wird, während es dort geparkt ist.

„Das letzte Mal hat es weit über 1.000 Pfund gekostet“, ärgert sich Eignerin Berry

Erst letzte Woche wurde der Vauxhall neu lackiert und mit einer brandneuen Stoßstange und einem neuen Kühlergrill versehen, nachdem er vor drei Wochen an derselben Stelle angefahren worden war.

Berry fügt hinzu, dass sie nicht weiß, wie viel die Reparatur des Schadens diesmal kosten wird, aber sie bedankt sich bei einem Passanten, der Zeuge des Vorfalls wurde und es schaffte, das Nummernschild des silbernen Autos zu erfassen, bevor es davon raste.

Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet, die nun nach dem Fahrer fahndet

Ein Sprecher sagte: „Die Polizei von Kent wurde am Freitag, den 21. Mai kontaktiert und es wurde berichtet, dass gegen 12.25 Uhr an diesem Tag ein Auto mit zwei geparkten Fahrzeugen in der Margate High Street zusammengestoßen war. Es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und zur Ermittlung des Fahrers dauern an.“

Quelle: kentonline.co.uk