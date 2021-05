Mann verwandelt Kleinwagen in Rasenmäher-Pick-up

Einmaliger Umbau: Mann verwandelt Kleinwagen in Rasenmäher-Pick-up – Wer ein Eigenheim möchte oder einen entsprechend angelegten Mietvertrag hat, kommt in der Regel nicht um das Rasenmähen herum – eine lästige Pflicht. Wohl dem, der einen guten Mäher sein Eigen nennt. Noch besser dran ist, wer im Besitz eines Aufsitzrasenmähers ist und damit herumfahren kann. Manchen genügt selbst das nicht – sie legen Hand an und bauen sich etwas Bequemeres. Seht selbst.

In den sozialen Medien erlangte er einiges an Popularität: „Ginger Billy“, vollbärtig und 1987 geboren, unterhielt Menschen anfangs auf Facebook und in anderen sozialen Medien mit seiner Comedy. Dann und wann tritt der Herr aus den USA mittlerweile auf – doch besonderer Beliebtheit erfreuen sich seine verrückten Umbauten und viralen Aktionen. Etwa auf YouTube, wo er gerne mal Autos für einen neuen (und manchmal guten) Zweck umgestaltet.

So auch geschehen für diesen Clip – denn die verhasste Pflicht des Rasenmähens hat sich „Ginger Billy“ mit diesem Umbau noch bequemer gemacht.

Aufsitzmäher hin oder her, Billy hatte immer noch jede Menge Probleme mit der Werksversion. Unter anderem den dauernden Sonnenbrand auf Schultern und Armen, dazu … nennen wir es mal … „rückwärtigen“ Schweiß der lästigen Art auf dem Ledersitz. Macht aus dieser Beschreibung, was ihr wollt, wir verstehen uns.

Jedenfalls fand Billy, dass Abhilfe hermusste – diese fand er in seinem Ford Festiva. Kurzerhand flexte er die Hecksektion des Kleinwagens ab, verbaute das Mähwerk des Aufsitzrasenmähers unter dem solcherart geschaffenen „Pick-up“ und schuf so ein einzigartiges Fahrzeug mit Überdach, Gebläse und anderem Komfort, der Autos im Sommer vorbehalten ist. Oder wie er es mit dem Videotitel auf den Punkt bringt: „Mein Rasenmäher ist cooler als deiner!“

Kann man so stehen lassen.