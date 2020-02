Autor: Bernhard Trecksel

Einmaliger Porsche 550 Spyder: Umbau mit Mittelsitz und vergoldetem Motor – Auf einem von getunten Supercars nahezu übersättigten Markt gibt es sie noch: Faszinierende Unikate, Einzelstücke, die einen beeindruckt und begeistert zurücklassen. Der Porsche, der uns in dem folgenden Video vorgestellt wird, ist einmalig – und auf so kunstvolle Weise veredelt, dass sogar sein Motor über vergoldete Bestandteile verfügt. Das aufsehenerregendste Detail überhaupt: Sitz und Lenkrad liegen in der Mitte.

John Sarkisyan und sein Bruder bauten diesen Porsche 550 Spyder mit viel Liebe und Zeit zu einem Unikat um, das – man darf es gerne noch einmal betonen – mit einem Mittelsitz für den Fahrer daherkommt. Sarkisyan zu dieser Besonderheit: „Es war echt schwierig, das hinzubekommen. Ich wollte es schon immer aus irgendeinem Grund so umsetzen, ich weiß gar nicht, warum. Es ist alles andere als bequem und man kann keine Passagiere mitnehmen. Aber es ist ein unübersehbares Statement.“

Das Auto selbst besteht aus der Fiberglas-Hülle eines 550 Spyder, die ein einmaliges Rohrchassis umschließt. Fahrer verschiedener Körpergrößen können das Kissen für besseren Komfort und eine tiefere Position im Spyder-Einsitzer entnehmen. Neben den wunderbaren Lederarbeiten im schön gestalteten Innenraum sind es vor allem die Plattierungen mit Gold am Motor, die diesen Umbau zu einer ebenso fantastischen wie einmaligen Sache machen.

Quelle: carbuzz.com