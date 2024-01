Eingefrorene Autotür: Diese Tricks helfen beim Öffnen – Wenn sich der Winter hierzulande mal wieder von seiner frostigen Seite zeigt, hört man Autofahrer vermehrt fluchen. Und das nicht nur wegen glatter Straßen hinter dem Steuer, sondern auch schon vorher – Hashtag: zugefrorene Autotüren. So etwas kann vor allem früh morgens nerven und führt von daher häufig dazu, dass beim frustrierten Versuch, die Tür zu öffnen, Beschädigungen am Türgriff oder an den Dichtgummis entstehen.

Derartige Schäden lassen sich jedoch leicht vermeiden, wenn man die richtigen Techniken kennt, um sicher ins zugefrorene Auto zu gelangen.

Dazu gehört ausdrücklich nicht, kochend heißes Wasser auf die Autotür zu schütten! Der ADAC warnt davor, dass Autoscheiben aufgrund der mechanischen Spannungen, die bei einem solchen Thermoschock entstehen, im schlimmsten Fall zerbersten können. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, gefriert das Wasser bei Minusgraden natürlich direkt wieder.

Stattdessen empfiehlt der Automobilclub, Wasser, das nicht wärmer als 50 Grad Celsius ist, vorsichtig am Türrahmen entlang auf die Dichtgummis zu gießen und den Überschuss mit einem Tuch aufzufangen. Alternativ kann man auch einen verschließbaren Gefrierbeutel mit warmem Wasser füllen und diesen dann langsam entlang des Türrahmens führen, um das Eis zu schmelzen.

Schüttet das Wasser danach aber bitte nicht achtlos auf den Gehsteig, wo es zu einer Rutschgefahr werden kann, sondern am besten in den Gully.

Eine weitere gängige Methode bei gefrorenen Türschlössern ist das Erwärmen des Schlüssels mit einem Feuerzeug. Dieser Trick wird jedoch nur bei älteren Autoschlüsseln empfohlen, da moderne Schlüssel, insbesondere solche mit Keyless-Systemen, oft über einen versteckten Notfallschlüssel verfügen, der nicht zwangsläufig aus Metall bestehen muss. Besitzern entsprechend ausgestatteter Autos rät der ADAC daher, stets einen chemischen Türschloss-Enteiser griffbereit zu haben.

Möchte man eine eingefrorene Autotür öffnen, sollte man generell nicht mit brutaler Gewalt am Griff ziehen.

Der Trick besteht vielmehr darin, die Tür stattdessen mit einer Hand auf der B-Säule und der anderen am Türgriff vorsichtig nach innen zu drücken, um das Eis zu lösen. Auch das gezielte Drücken entlang der Dichtgummis oder vorsichtiges Klopfen kann helfen.

Sollte sich die Fahrertür dennoch nicht öffnen lassen, sollte man es an der Beifahrertür versuchen und bei Erfolg die Fahrertür dann sanft von innen öffnen.

Quelle: chip.de