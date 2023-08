Ein irrer Effekt: Tüftler bauen flachstes Auto der Welt – In der Tuning-Szene gehört es zum guten Ton, seinen Wagen tiefer zu legen. Ein YouTube-Dreiergespann hat die Sache allem Anschein nach jedoch etwas zu ernst genommen und aus einen Fiat Panda mal eben das wohl flachste Auto der Welt gemacht. Das Ergebnis verblüfft und erzeugt den Effekt, als sei das Fahrzeug förmlich in der Straße versunken.

Die Jungs vom YouTube-Kanal „Carmagheddon“ sind wahre Autonarren, und als solche mit einem großen technischen Geschick gesegnet. In einer ganzen Videoreihe dokumentieren sie den Umbau des Fiat, den sie nicht einfach nur mal so durchgeflext haben – das Ziel sollte nämlich sein, dass der Wagen fahrtüchtig bleibt.

Doch es begann zumindest mit einem Schnitt, so dass zunächst nur noch das Dach, die Scheiben und ein schmaler Überrest der Motorhaube übrig blieben.

Damit ließe sich eigentlich nicht allzu viel anfangen, wenn die Schrauber nicht einen eigens gebauten Fahrzeugrahmen in der Größe eines Go-Karts eingebaut hätten. An diesem sind dann auch die Reifen befestigt, zusätzlich wurden noch Räder von Einkaufswagen an die Motorhaube montiert, damit diese während der Fahrt nicht über den Boden schleift.

Wirklich bequemer wird eine Fahrt in dem Flat-Car damit aber natürlich nicht.

Zum Sitzen ist im Innenraum nämlich kaum Platz, so dass der Fahrer gezwungen ist, eine liegende Position einzunehmen. Durch die Windschutzscheibe lässt sich außerdem kaum etwas erkennen, weshalb eine Go-Pro-Kamera und ein Handy für den nötigen Überblick sorgen.

Es versteht sich wohl von selbst, dass eine Straßenzulassung damit nicht zur Debatte steht. Als Showcar ist dem geduckten Panda die Aufmerksamkeit des Publikums aber wohl sicher.

