Bruder EXP-6 GT: Camping-Wohnwagen für jedes Gelände – Wer auf der Suche nach einem Wohnwagen ist, der jedes Abenteuer mitmacht, wird in diesem Video definitiv fündig. Denn dieser schwer bereifte Koloss von einem Wohnanhänger wird mit jedem noch so wilden Offroad-Ritt fertig. Ideal für Expeditionen – oder so ein, zwei Jahre Urlaub in menschenleerer Wildnis.

Dies ist der Bruder EXP-6 GT, der von einem australischen Unternehmen gefertigt wird und für die Extrembelastungen des Outbacks konzipiert wurde. Ein Gefährt, das die brütende Mischung aus unerträglicher, feuchter Hitze, Buschland, Wüsten, eiskalten Nächten und schlammigen Sümpfen übersteht, übersteht jedes andere Gelände mühelos. Mit 65 Zentimetern Bodenfreiheit geht es durch die Botanik, unter anderem auch dank einer individuell einstellbaren Luftfederung mit Spezialachsen.

Das solide Chassis wird im Zusammenspiel mit den gelagerten Achsen auch mit knietiefen Löchern fertig

Darüber hinaus ist die Kabine des Bruder EXP-6 GT wasserdicht und schwimmfähig. Sollte der Wohnanhänger doch mal steckenbleiben, verfügt er über eine autonome Seilwinde und Stahlseil, sodass er sich ohne Hilfe der Zugmaschine befreien oder diese gar dabei unterstützen kann.

6,70 Meter misst der Bruder EXP-6 GT in der Länge, viel Platz für jede Menge Annehmlichkeiten und Features: ein ausziehbares Dach als Terrasse/zusätzlicher Schlafplatz neben dem komfortablen Schlafbereich, neben zwei Sofas, die auch als zusätzliche Betten dienen können, eine Küche, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Anhängers genutzt werden kann, selbstverständlich ein Bad mit Nasszelle, eine kleine Waschmaschine und eine Außendusche.

All das benötigt Vorräte, weshalb ein Solarsystem, ein 170-Liter-Wassertank sowie ein 225-Ah-Lithiumakku verbaut sind. Unzählige weitere Einbauten können auf Wunsch vom Unternehmen BruderX realisiert werden. All das hat natürlich seinen Preis: Die Basisversion des Bruder EXP-6 GT fängt bei einem Betrag von 100.000 Dollar, also umgerechnet 91.300 Euro an.

Quelle: carscoops.com