Autor: Redaktion MANNTV

Anfang der 1960er Jahre brachte Ford die E-Serie auf den Markt und etablierte damit über vier Generationen hinweg eine Modellreihe von Vans, die es nur in Nordamerika zu kaufen gab. Als Antwort auf die damaligen Kleintransporter europäischer Bauart, wie dem erfolgreichen VW Typ 2 und dem Ford Transit, debütierte die erste Serie als Ford Econoline.

Obgleich als Frontlenker konzipiert, verfügte der Compact Van, ähnlich wie der erste Transit, über eine Mittelmotor-Konfiguration. Wie das bei den Amerikanern aber nun mal so ist, musste die Maschine natürlich einen ganzen Zacken mehr Power haben als die schwachbrüstigen Kisten aus Übersee. Und so kamen im Econoline ausschließlich Sechszylinder-Reihenmotoren mit einem Hubraum von 2400 bis 3900 cm³ zum Einsatz.

Im Jahr 1968 löste die zweite Generation der E-Serie den Econoline ab und wuchs dabei zum Full Size Van heran. Aber das soll hier schon gar nicht mehr unser Thema sein. Widmen wir uns stattdessen lieber dem Schätzchen, das wir euch im folgenden Video vorstellen wollen. Dabei handelt es sich nämlich um einen 67er Ford Econoline, der von einem etwas schrulligen Ehepaar für die Neuzeit fit gemacht wurde.

Dale und Judy Scully aus Bethel, Connecticut, sind mit ihrem „Economac“ getauften Umbau der Star jedes Van-Treffens, von denen es in den USA bekanntlich so einige gibt. Aus einer Infotafel, welche sie zu solchen Anlässen für Neugierige aufstellen, geht hervor, dass bereits 14 Jahre Arbeit in dieses „All Custom“-Prachtstück mit 351W Ford V8-Motor geflossen sind. Von der Schweißarbeit bis zur Verkabelung hat Dale alles an diesem Wagen selbst gemacht. Judy indes durfte die Wahl der Farbe treffen: Jeep Gecko Green.