Easyrain AIS: Neue Erfindung macht Schluss mit Aquaplaning – Aquaplaning ist brandgefährlich. Fahranfänger unterschätzen gerne die Risiken, die von Asphalt mit Wasserschichten ausgehen – gerät man dann bei höherem Tempo an Aquaplaning, naht die Panik und damit gefährliche Fahrfehler. Kluge Fahrlehrer lassen ihre Schüler daher das Ganze mindestens einmal erleben. Es scheint nichts zu geben, was dagegen hilft, auch die fortschrittlichsten Reifen bieten keinen vollständigen Schutz. Drei Unternehmen wollen dem mit einer neuen Erfindung entgegenwirken: AIS.

Dies ist ein Projekt, bei dem sich die Experten von Italdesign, einer Firma namens Easyrain und Bosch zusammengetan haben. Das Ziel: Traktion auf nassen Straßen drastisch zu verbessern und damit Menschenleben zu retten und zehntausende Unfälle jährlich zu vereiteln. Easyrain vertritt das System dieses Joint Ventures. Der Name der Erfindung: AIS, das steht für „Aquaplaning Intelligent System“.

Die ebenso geniale wie einfache Idee hinter dem Konzept:

AIS verfügt über Software und spezielle Sensoren, die bereits beginnendes Aquaplaning aufspüren können, bevor es richtig losgeht. Sobald das geschieht, sprühen Düsen mit hohem Druck Wasser vor die Reifen und zerstreuen so die „überschüssige Wasserschicht auf dem Asphalt, die Reifen alleine nicht auflösen können“, wie das Unternehmen betont. Damit bleibt der Reifen-Grip gewahrt.

In einem Video demonstriert das Projekt die Auswirkungen von AIS auf einen Audi. Das Fahrzeug wird unter denselben Bedingungen einmal mit und einmal ohne das System über eine Teststrecke von Reifenhersteller Pirelli gejagt, tritt bei hohem Tempo unmittelbar aus einer Kurve in einen Aquaplaning-Bereich ein. Die Ergebnisse kann jeder im Video mit bloßen Augen erkennen, die Effizienz ist schon in dieser Phase des Projekts unbestreitbar.

In nackten Zahlen liegt diese laut Easyrain bis dato bei 35 Prozent auf Geraden und bei 30 Prozent bei Kurvenfahrten. Die drei Unternehmen wollen sich allerdings nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern ihre Konzepte noch weiter verbessern. Obschon noch nicht bekannt ist, wann Easyrain das AIS auf den Markt bringen will, betont man schon jetzt, dass es für jede Art von Fahrzeug alltagstauglich sein soll – auch für vollelektrische oder autonom agierende Varianten.

Quelle: carscoops.com