E-Scooter „Egret X“ im Test – Ursprünglich ein Fortbewegungsmittel mit Spielzeugcharme für Kinder erfreuen sich Tretroller im Zuge der boomenden Elektromobilität vor allem bei jungen Menschen inzwischen großer Beliebtheit im Alltag. So sehr sogar, dass Leihanbieter deutsche Großstädte mit E-Scootern förmlich überschwemmt haben. Seither gelten die Gefährte aus Sicht vieler fast schon als Wegwerfware und im Falle der billigen Leihmodelle mag das traurigerweise sogar stimmen. Beschäftigt man sich aber mit der Anschaffung eines eigenen E-Rollers, zeichnet sich ein ganz anderes Bild.

Erst Recht, wenn man dabei auf die Roller aus dem Hause Egret stößt – allen voran den „Egret X“, der bis zu 60 Kilometer Reichweite und umfängliche Geländetauglichkeit verspricht.

Diese Maschine hat nämlich so gar nichts mehr mit den zarten Rollbrettchen zu tun, die man dieser Tage achtlos am Wegesrand stehen oder vergessen auf dem Rasen liegen sieht. Das verraten schon die Bilder, auf denen sich der Roller als vergleichsweise wuchtiges und maskulines Gefährt präsentiert, das nicht nur Hipster in der Innenstadt zum nächsten Pitch bringt, sondern auch mit deutlich rauerem Terrain zurechtkommt.

Wir nahmen die Gelegenheit, den „Egret X“ zu testen, von daher äußerst gerne wahr und fanden unseren Ersteindruck aus der Ferne beim Auspacken direkt bestätigt, bringt der im Wesentlichen bereits vormontierte Roller doch stolze 21 Kilo auf die Waage – wer unsere Testberichte kennt, weiß, dass gute Qualität aus unserer Sicht meist auch mit einem gut spürbaren Gewicht einhergeht.

Das alleine reicht natürlich noch nicht, doch auch in der näheren Begutachtung hält der „Egret X“, was er verspricht.

Der Stahlrahmen wirkt äußerst robust und stabil, die dicken Schweißnähte zeugen von Langlebigkeit. Die Schutzbleche aus Alu sind natürlich willkommen, ebenso die beidseitigen Reflektoren über dem Vorderreifen. Der Aufbau der 160 Millimeter im Durchmesser messenden Bremsen wirkt modern und tatsächlich auch schick, der schuppengemusterte Gummiüberzug auf der großzügigen Stehfläche verhindert ein Abrutschen auch bei Nässe und die extragroßen 12,5-Zoll-Luftreifen machten direkt Lust, loszudüsen.

Zunächst gilt es aber, die letzten nötigen Montageschritte durchzuführen. Dazu gehört, den Lenker auf das Lenkrohr zu stülpen, ohne dabei die Verbindungskabel einzuquetschen, was mit einem gewissen Widerstand letztlich jedoch ohne große Probleme vonstattengeht.

Ist die im Lenker verbaute Madenschraube über dem passenden Loch in der Lenkstange positioniert, lässt sich diese mit dem mitgelieferten Werkzeug bündig einschrauben, was garantiert, dass der Lenker im richtigen Winkel angebracht ist. Zwei weitere Schrauben am LED-Frontscheinwerfer sorgen für zusätzlichen Anzug, so dass am Ende alles bombensicher an seinem Platz sitzt. Passendes Werkzeug liegt dem Lieferumfang bei, allerdings waren wir ob der besseren Zugänglichkeit mit unseren eigenen Inbusschlüsseln besser beraten.

Im Prinzip war es das nach wenigen Minuten auch schon. Man muss lediglich noch das eingeklappte Lenkrohr nach oben falten, bis ein Widerhaken hörbar einrastet und der Verriegelungshebel nach oben geklappt werden kann. Die satte Haptik bei diesem Vorgang suggeriert abermals (Narren)Sicherheit – die Verriegelung sollte selbst bei unseren wildesten Fahrten nicht einmal im Ansatz zittern.

Vorbildlich: Der Verriegelungshebel hat sogar noch einen zusätzlichen Sicherheitsschieber, der ein Lösen des Mechanismus verhindert.

Möchte man den „Egret X“ zu Transportzwecken wieder zusammenfalten, geht dies ebenso gut von der Hand. Eine Transporthalterung am Schutzblech des Rückreifens hält die Lenkstange dabei zuverlässig in Position, damit man den Roller daran hochheben kann. Zwar ist das Teil mit seinen 21 Kilo kein Leichtgewicht, doch für zartere Naturen ist der E-Scooter ohnehin nicht gebaut worden.

Endlich fahrbereit, erwecken wir die mittig an der Lenkstange verbaute und mit einer Gummihülle geschützte LED-Anzeige mit einem Knopfdruck auf dem Ein- und Ausschalter zum Leben, und werden mit der Option begrüßt, eine PIN zu vergeben. Der Betrieb des Gerätes ist auch ohne eine solche möglich, mit Blick auf die Diebstahlsicherheit ist die Vergabe einer PIN aber natürlich sinnvoll. Praktischerweise lässt sich der Code notfalls auch ganz einfach wieder zurücksetzen, wenn der „Egret X“ am Ladekabel hängt – klug.

Die Ladebuchse dafür wurde ähnlich clever unter der Gummimatte versteckt, die man im vorderen und zur Lenkstange aufgeschwungenen Bereich der Trittfläche anheben kann, um den vierpoligen Ladeanschluss freizulegen, der ansonsten wasserfest verborgen ist. Das beiliegende Ladekabel kommt leider nicht ohne Netzteil aus, aber mit Blick auf die Anschlüsse muss man es ohnehin mitnehmen, will man den Roller zwischendurch irgendwo laden.

Vor der Fahrt machten wir uns mit den Tasten und dem Menü vertraut.

Ist der E-Scooter eingeschaltet, aktiviert ein kurzer Druck auf den Ein- und Ausschalter die 40 Lux starke LED-Frontleuchte, die anlässlich unserer Touren im Dunklen einen angenehm großen Lichtkegel erzeugt, der nicht nur den Weg vor uns kraftvoll erleuchtet, sondern uns auch für andere gut sichtbar macht. Natürlich ist auch ein rotes Rücklicht am Start, welches sogar noch über eine Bremslichtfunktion verfügt, die auch greift, wenn die Scheinwerfer nicht aktiviert sind.

Unter dem Ein- und Ausschalter befindet sich noch der Knopf für die gut hörbare Hupe, darunter jeweils ein Plus- und ein Minus-Schalter. Mit diesen schalten wir während der Fahrt durch drei Fahrmodi und navigieren durch die Menüs. So wählen wir bezüglich der Anzeige zwischen km/h und mph, wechseln zwischen Gesamtkilometerstand und Tageskilometerstand oder aktivieren Bluetooth zur Verbindung mit der App.

Den meisten Platz auf dem selbst bei strahlendem Sonnenschein gut lesbaren Display nimmt die Geschwindigkeitsanzeige ein, darunter folgt der Kilometerstand, ganz unten befindet sich der Batteriestatus. Bei letzterem hat man sich leider für eine im Vergleich zu einer Prozentangabe etwas ungenauer abzulesende Balkengrafik in fünf Segmenten entschieden. Zahlen wären uns lieber gewesen, um die verbleibende Reichweite präziser abschätzen zu können, allerdings leistet die App diesbezüglich Abhilfe – dazu später mehr.

Bis zu 60 Kilometer könnt ihr mit einer einzigen Akkuladung bewältigen – und das bei einer Ladezeit von gerade einmal 4,5 Stunden.