E-Mobilität: Elektroautos von VW ohne E-Auto-Ladesäulen – Der Automobilkonzern Volkswagen sieht gewiss seine Zukunft in der E-Mobilität, was vor allem auch der Finanzplan für die nächsten Jahre von VW zeigt. Die verstärkten Investitionen in die E-Mobilität könnte dabei in naher Zukunft zu einem regelrechten Faustpfand für VW-Stromer führen – insbesondere rund um das Thema Ladetechnologie.

Denn schon länger forscht das Unternehmen an VW-Elektrofahrzeugen, die ohne E-Auto-Ladesäulen auskommen können. Diesbezüglich scheint VW jetzt beim Thema neuer Ladetechnologien vor einem wahren Durchbruch zu stehen. Die Rede ist von E-Autos, die induktiv – also kabellos – aufgeladen werden können.

300 Kilowatt durch induktives Laden

Es wäre eine revolutionäre Geschichte nicht nur für VW, sondern die gesamte E-Mobilität. Denn bis dato haben Autobauer immer noch mit dem Problem zu kämpfen, dass E-Autos schlicht massiv Strom beim Ladevorgang verlieren. Volkswagen ist es nun gelungen, durch induktives Laden die Leistung auf 120 Kilowatt hochzuschrauben – anstatt der Ladeleistung von rund 6,6 Kilowatt an Ladesäulen.

In Zukunft will VW durch induktives Laden sogar die 300 Kilowatt erreichen. Getestet wurde das neue System von VW am Porsche Taycan. Und wenn Volkswagen das 300-Kilowatt-Ziel wirklich erreichen sollte, würde man ein derartiges Modell in gerade einmal zehn Minuten bis zu 80 Prozent aufladen können. Mit dieser Technologie ist VW so oder so großer Schritt in der E-Mobilität geglückt.

Doch bis ihr neues Ladesystem serienmäßig zum Einsatz kommt, dürfte höchstwahrscheinlich noch einiges an Zeit vergehen.

Quelle: merkur.de/