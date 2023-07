E-Auto zum Kampfpreis: VW ID 1 soll wohl kommen – Ein elektrischer Kleinstwagen für unter 20.000 Euro Listenpreis? Einem Medienbericht zufolge soll eine neue Plattform mit eigenen Batteriezellen VW ein solches Angebot erlauben. Demnach soll man bei Volkswagen bereits mit Hochdruck an einem solchen Projekt arbeiten. Schon öfter war der Name „ID 1“ durch die Medienlandschaft gegeistert, nun verdichten sich wohl die Hinweise.

Dies berichtet man bei „t3n“ unter Berufung auf das weltweit bekannte Automagazin „Autocar“. Denn: Für 2025 ist ein Fahrzeug aus dem Hause Cupra namens Urban Rebel angekündigt – der geplante ID 1 soll auf der gleichen Plattform fußen. Hinzu kommt, dass die angepeilten Erscheinungstermine für beide Fahrzeuge sich decken, wie man bei „t3n“ betont. Demnach gehe es auch bei VW „mit Volldampf“ an die Arbeit für den Stromer in der Kleinwagenklasse. Dieser könnte den Namen „ID 1“ tragen.

Kostenpunkt:

Unter besagten 20.000 Euro. Damit wäre ein solches Fahrzeug noch unter dem ID 2 angesiedelt. Vergleichen könnte man es dann mit Flitzern wie dem VW Up respektive Seat Mii oder Skoda Citigo. So soll auch der ID 1 wohl als Stadtauto fungieren, was angesichts einer maßgeschneiderten Plattform, auf der auch die entsprechenden Fahrzeuge der Schwesternmarken fußen sollen, kaum verwundern dürfte.

Der genannte Urban Rebel aus dem Hause Cubra soll ebenfalls in dieser Fahrzeugklasse fahren. Für dieses Fahrzeug macht bereits ein inoffizieller Starttermin die Runde – demnach soll der Urban Rebel 2025 über die Straßen flitzen, nachdem es nicht zum ursprünglich geplanten Veröffentlichungstermin 2023 kommt.

VW-Finanzvorstand Arno Antlitz erklärte:

„Wir haben auch eine leichte Verbesserung oder Entlastung bei den Rohstoffkosten festgestellt. Schauen Sie sich Lithium an: Sie sind gesunken. Nickel ist gesunken.“ Antlitz zufolge wäre das neue Modell als erstes auf selbst hergestellte Batteriezellen setzen. Diese entstammen dem Werk im spanischen Valencia. Die Produktion dort werde gerade gefahren. Die Kosten sollen speziell durch eine einheitliche Zellentechnologie sowie damit verbundene Skaleneffekte gesenkt werden.

Dabei sollen sie um ganze 50 Prozent zurückgehen. Auch der Produktionsstandort könnte dazu seinen Beitrag leisten, VW-Chef Thomas Schäfer nannte hier etwa Indien als eine weitere Möglichkeit. In der Maximalausstattung soll der ID 1 den Plänen zufolge mit einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie aufwarten, welche 38 Kilowattstunden beherbergt und damit bis zu 320 Kilometer Reichweite mitbringt.

Damit würde der Wagen in einer anderen Liga spielen:

Hier wird als teurerer Mitbewerber etwa der mit rund 35.000 Euro bepreiste Fiat 500 genannt, der mit einem 42-Kilowattstunden-Akku daherkommt. Da der ID 1 als Stadtflitzer konzipiert ist, dürfte es kaum verwundern, dass auch kleinere Varianten möglich wären. Doch welche das sein werden und wie die möglichen Kosten dafür ausfallen, dürften potentielle Kaufinteressierte frühestens 2024 erfahren.

Klein- und Kleinstwagen-Projekte dieser Art gibt es derzeit bei einigen Unternehmen – selbst Tesla hat ein Kleinwagenprojekt, bei dem wörtlich vom „halben Preis“ gesprochen hat. Honda könnte Kleinwagen mit Festkörperakkus bringen und selbst bei Audi erwägt man eine Änderung der Haltung dazu, wie „t3n“ betont. Fest steht: Bringt VW wirklich den von „Autocar“ berichteten ID 1 zu diesen Konditionen, könnte das im Markt gewaltige Folgen haben, das Portal „t3n“ spricht von einem „Gamechanger“.

Denn:

Die aktuelle Liste des ADAC für die günstigsten Stromer aus dem April nennt kein einziges Modell mit einem Preis von unter 20.000 Euro. Derzeit führend ist nur der Dacia Spring Electric in dieser Hinsicht – Kostenpunkt: 22.750 Euro. Ein Kilometer damit schlägt mit 34,2 Cent Kosten zu Buche. Reichweite gemäß WLTP: 230 Kilometer.

Auch der in der Liste auf Platz zwei kommende Smart EQ fortwo kostet bereits 21.940 Euro, seine Reichweite liegt bei 135 Kilometern, Kosten pro Kilometer: 34,6 Cent. Von da erfolgt ein merklicher Preissprung zum nächsten Modell. So sollte man für den E-Go Mobile E-Wave X bereits rund 25.000 Euro sowie Kosten von 38,9 Cent pro Kilometer veranschlagen. Reichweite: 250 Kilometer.

Man darf gespannt sein, ob und wann VW den Bericht von „Autocar“ hochoffiziell bestätigt und den ID 1 Realität werden lässt. Er könnte einen Stromer dieser Art zum echten „Volkswagen“ machen.

Quelle: t3n.de