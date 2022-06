City-Transformer kann schrumpfen: Dieses E-Auto passt in jede Parklücke – Mit dem Boom des Elektroautos kommen quasi halbjährlich Fahrzeuge hinzu, die klein genug sind, um Abhilfe beim Parkplatzdilemma zu schaffen. Nun will ein Unternehmen aus Israel mit dem City Transformer CT-1 noch einmal eine Schippe nachlegen: Das Fahrzeug kann sich auf Knopfdruck verwandeln, schrumpft dann auf einer Breite von rund einem Meter. Im Video kann man das erleben.

Die Schwäche der meisten elektrischen Kleinstautos für den Stadtverkehr: Viele sind bei 45 Stundenkilometern abgeregelt, tragen das kleine Versicherungskennzeichen. Kaum das Richtige für Sprints über Umgehungsstraßen oder den Autobahnring. Der israelische City Transformer CT-1 bringt es mit seinen zwei Sitzen immerhin auf 90 km/h, wie „efahrer“ von „Chip“ berichtet. Sein Geheimnis: Die veränderbare Spurweite, die sich bequem beim Fahren ändern lässt.

Knopfdruck genügt

Mit ausgefahrenen Rädern und Radkästen bringt es der Kleinstwagen auf 1,40 Meter, womit er immer noch 26 Zentimeter schmaler ist als ein Smart ForTwo. Die Maße im Fond bleiben dabei gleich, durch die erhöhte Spurweite soll der Wagen jedoch über die nötige Stabilität für 90 km/h verfügen. Geht es hingegen an die Parkplatzsuche, genügt ein erneuter Tastendruck, um den City Transformer CT-1 wieder in die Schmalspur zu bringen – nun misst er einen Meter in der Breite, zudem benötigen die Flügeltüren nach oben kaum Platz.

Dem Bericht zufolge soll die Reichweite 120 Kilometer betragen, wobei die Heizung laufen kann. Im gemächlichen Tempo sollen so bis zu 180 Kilometer Strecke möglich sein. Heizung ist ein gutes Stichwort, da das Fahrzeug im Gegensatz zu vielen anderen Kleinstwagen gleicher Baugröße über eine reguläre Innenausstattung mit besagter Heizung, automatischen Fensterhebern, Türen, gepolsterten Sitzen, Klimaanlagen und Multimedia-System verfügt, wie der Hersteller angibt.

Mehr noch:

Das System auf einem Hochkant-Tablet hat sogar eine Rückfahrkamera in petto. Laden lässt sich der Flitzer an der Säule mit passender Taktung, an einer Wallbox oder an der Steckdose. Die Säule soll den 16-Kilowattstunden-Akku in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent vollpumpen, per Steckdose soll es zweieinhalb Stunden dauern. 130 Kilo wiegt die Batterie, lässt sich also nicht ohne weiteres entnehmen. An der Hinterachse liefern die beiden Elektromotoren 22 Pferdestärken, die 50 Stundenkilometer sind „efahrer“ zufolge in fünf Sekunden erreicht.

In drei Varianten soll der Stadtflitzer zu haben sein: Basic, Premium und Logistic, wobei „efahrer“ vermutet, dass letztere Version ein Einsitzer mit Gepäckfach bis zu 500 Liter Ladevolumen sein könnte. Die anderen beiden Versionen sollen so gut wie keinen Platz für Gepäck bieten, insofern man nicht alleine fährt. Laut den Informationen des Artikels soll der City Transformer CT-1 die Zulassung für den deutschen Straßenverkehr erhalten. Die Hersteller peilen die drei Sterne im Euro NCAP-Test in Sachen Sicherheit an.

Serienmäßig produziert werden soll der City Transformer ab Ende 2024, jährlich sollen ab 2025 rund 15.000 Stück verkauft werden. Das Fahrzeug kann hier vorbestellt werden.

