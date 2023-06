Ark Zero Stadtflitzer vorgestellt

E-Auto für unter 10.000 Euro: Das britische E-Mobility-Startup Ark Motors hat den Ark Zero vorgestellt, ein elektrisches Zweisitzer-Fahrzeug, das als Konkurrenz zu Ministromern wie dem Citroen Ami oder dem Microletta positioniert werden soll. Das Unternehmen behauptet, dass eine Akkuladung lediglich etwa einen Euro kosten soll.

Der Ark Zero wird in Großbritannien zum Preis von 5.995 Pfund angeboten, was etwa 7.000 Euro entspricht. Laut Hersteller bietet das Fahrzeug Platz für zwei Personen und einen Hund. Aufgrund seiner Breite von nur 1,20 Metern müssen die menschlichen Passagiere jedoch hintereinander sitzen. Das Fahrzeug kann quer zur Straße geparkt werden und beansprucht lediglich ein Viertel der Fläche eines herkömmlichen Parkplatzes.

Ark Zero: Kompakt, aber leistungsstark

Der Ark Zero erreicht maximal eine Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde, ähnlich wie der Citroen Ami. Die Reichweite beträgt angeblich 81 Kilometer nach dem WMTC-Standard. Der Akku kann über Nacht an einer herkömmlichen Steckdose geladen werden, wobei der Ladevorgang sechs bis acht Stunden dauern soll. Der Hersteller Ark Motors gibt an, dass eine vollständige Ladung weniger als ein Pfund, also etwas mehr als einen Euro, kostet.

Um die Sicherheit der Fahrer in diesem kleinen Fahrzeug zu gewährleisten, setzt Ark Motors auf eine sogenannte Monocoque-Karosserie, die dem Fahrzeug mehr Steifigkeit und Festigkeit verleihen soll. Dies ist eine Technologie, die auch in der Formel-1 eingesetzt wird. Der Ark Zero wird aus Aluminium gefertigt und wiegt weniger als 500 Kilogramm.

Gemäß Golem kann das Fahrzeug in Deutschland von 15-Jährigen mit einem Führerschein der Klasse AM (für Kleinkrafträder) gefahren werden. Derzeit ist das Fahrzeug ausschließlich in Großbritannien bestellbar.

Quellen: Golem , t3n