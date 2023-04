Drei Verletzte: Fahranfänger crasht brandneuen Ford Mustang – Das Beste am Erwachsenwerden ist, dass man den Führerschein machen darf, endlich selbst das Steuer in die Hand nehmen und mit Vollgas in die Freiheit fahren – idealerweise in einem schnittigen Sportwagen mit ordentlich Power unter der Haube. Jedoch wird eben jener Wunsch insbesondere jungen Menschen immer wieder zum Verhängnis, die schlicht unterschätzen, wie viel Fahrerfahrung es bedarf, eine PS-Bestie zu bändigen.

Das mussten auch drei Heranwachsende aus Nordrhein-Westfalen kürzlich am eigenen Leib erfahren, nachdem diese einen Sportwagen zu Schrott fuhren.

Zwar wurden die Insassen bei dem Crash glücklicherweise lediglich verletzt, allerdings hätte die Nummer auch deutlich schlimmer ausgehen können. Bei dem Wagen handelte es sich nämlich um einen erst wenige Wochen zuvor zugelassenen Ford Mustang, der für Fahranfänger nicht unbedingt die richtige Wahl darstellt.

Der Polizei zufolge war der 20-jährige Fahrer aus Bad Oeynhausen spät in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit zwei Mitfahrern (19, 20) auf der Detmolder Straße unterwegs, als er gegen 3.50 Uhr in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über den hochmotorisierten Wagen verlor.

Infolgedessen krachte er zunächst gegen eine Straßenlaterne, bevor er das Auto schließlich an einen Baum setze.

Die drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Medienberichten zufolge konnten sie nach einer ambulanten Behandlung aber direkt wieder entlassen werden.

Der laut Polizei „erheblich beschädigte“ Ford wurde abgeschleppt und dürfte wohl nicht so leicht wieder herzustellen sein.

Die Polizei Minden-Lübbecke ergänzt: „Eine Fachfirma wurde zur Instandsetzung der Laterne angefordert, Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den beschädigten Baum.“

Quellen: tag24.de , presseportal.de