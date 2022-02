Drängler überschlägt sich bei riskantem Überholvorgang – Drängler können ebenso wie Menschen, die den zügigen Verkehrsfluss behindern, mehr als nur lästig sein: Im Straßenverkehr können beide Varianten des unverhältnismäßigen Fahrens Leben kosten. Wie rasch eine Situation mit einem Drängler außer Kontrolle geraten kann, zeigt dieses Video, das man getrost als abschreckendes Beispiel erachten darf. Insbesondere dann, wenn der auf einen uneinsichtigen Blockierer trifft.

Ein Honda Accord und ein Ford Raptor lieferten sich am 24. Januar nahe New Jersey in den USA auf der Schnellstraße Palisades Interstate Parkway ihr Duell. Ein Nutzer namens „Racerwong.Shooterwong“ hielt den Vorfall auf Video fest, bei dem es zu einem Überholmanöver kam, in das weitere unbeteiligte SUV hineingezogen wurden.

Später tauchte ein längeres Video auf, das den Vorfall besser erklärte:

Der Fahrer des weißen Raptors hatte den Honda bei einem Überholvorgang aggressiv ausgebremst, nachdem der Truck die Limousine zu allem Überfluss rechts überholt hatte, wie das Magazin „Jalopnik“ berichtet. Der Pick-up ließ den Honda schlicht nicht mehr passieren – und blockierte dauerhaft die linke Spur. Unklar ist, ob die Fahrer sich kannten oder eine vorherige Konfrontation zu dem Verhalten führte.

Erkennbar ist im Video, dass es dem Fahrer des Honda Accord irgendwann reichte: Er drückte aufs Gas und zog rechts an einem der unbeteiligten SUV vorbei – dabei musste er wiederum links vor einem weiteren Fahrzeug auf der Spur einfädeln. Dabei geriet der Honda außer Kontrolle. Das Fahrzeug kam von der Schnellstraße ab, überschlug sich mit schweren Schäden.

Später bestätigte der YouTube-Filmer, dass Zeugen hielten, um zu helfen.

„Racerwong.Shooterwong“ machte „Jalopnik“ zufolge die Angabe, mit in der Folge eingetroffenen Polizisten gesprochen zu haben. Seinen Schilderungen nach ist der Honda-Fahrer nach dem Unfall „okay“. Die Polizei hatte dem Portal gegenüber Stand des MANN.TV-Artikels den Vorfall noch nicht weiter kommentiert.

