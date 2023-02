Direkter Größenvergleich zeigt Perspektive: Die größten Baumaschinen der Welt – Jeder, der schon einmal einen Steinbruch oder eine Großbaustelle aus der Nähe gesehen hat, kennt sie: Die meist in schwarz-gelber Wespenwarnlackierung daherkommenden Kolosse, welche die üblichen Baumaschinen bei weitem in den Schatten stellen. Maschinen, die so riesig sind, dass zwei ausgewachsene Männer auf ihren Schultern stehen könnten, ohne auch nur oben eine Hand an einen Reifen zu bekommen. Doch welche von ihnen ist die Größte? Welcher Riese stellt die anderen noch in den Schatten? Eine Animation zeigt es.

Das faszinierende Video stammt vom YouTube-Kanal „MetaBallStudios“. Dort hat man sich auf entsprechende Vergleichsvideos spezialisiert – kein Wunder, scheinen doch ein oder mehrere versierte digitale Animationskünstler hinter dem Projekt zu stecken. So heißt es im Banner des Kanals aus dem Englischen übersetzt: „Die Welt in der Perspektive“. Bei „MetaBallStudios“ ist dieses Motto Programm, hier werden munter alle möglichen realen und fiktiven Dinge in spannenden Videos gegenübergestellt.

Besonders beliebt unter diesen Clips:

Einer, welches zum Zeitpunkt dieser Meldung bereits vor einigen Monaten alle möglichen Raumschiffe aus der Science-Fiction, aus Büchern, Serien Filmen und Videospielen einander gegenüberstellte – angefangen mit einem Fußball, um für die nötige Perspektive zu sorgen. Im aktuellen Video geht es hingegen um den Vergleich von mächtigen Baumaschinen – wobei man auf dem Kanal direkt einschränkt, dass militärisches Gerät von vornherein ausgeschlossen ist.

Dafür schickt die Animation echte Kolosse gegeneinander ins Rennen, um den König in Sachen Gewicht und Größe zu küren. So beginnt die Animation des Künstlers Álvaro Gracia Montoya auch nicht stilecht mit einem Fußball im Vergleich zu kleinsten Raumschiffen. Vielmehr geht es gleich mächtig los: Mit dem 8,2 Meter langen Zwillingsreifen-Traktor vom Typ Big Bud 747, der trotz seiner beachtlichen Ausmaße den Zwerg in diesem Wettbewerb geben darf.

Ein guter Teaser, der auf die kommenden rund vier Minuten einstellt …

Denn schon die Aufmachung des Videos mit diesem Einstieg lässt erahnen, welche teils absurden Dimensionen die Maschinen annehmen werden. Es folgen erwartungsgemäß Bulldozer und Riesenradlader von Herstellern wie Komatsu und Le Tourneau, bevor es zu den aus Bergwerken und Steinbrüchen bekannten wespengelben Mega-Muldenkippern geht. „Gehen“ ist übrigens wörtlich gemeint, denn die Animation zeigt uns einen Bauarbeiter, der an den Giganten vorbeimarschiert.

So bleibt alles im Verhältnis und wir begreifen erst so richtig, was zum Beispiel der überdimensionale Raupenbagger vom Typ Caterpillar 6090 mit seinen zehn Metern Höhe wirklich bedeutet. Aber jetzt solltet ihr, so ihr nur diesen Text lest, wissen, dass wir uns erst bei Sekunde 45 des Videos befinden – da ist noch Luft nach oben, und das meinen wir nicht nur im Sinne eines schlechten Wortspiels. Erlebt einfach selbst, was für gigantische Maschinen es gibt, von denen viele wahrscheinlich noch nie etwas gehört oder gesehen haben.