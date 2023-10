Dieses Überholverbot kennt nicht jeder: Missachtung von Schild kann kostspielig enden – Der Straßenverkehr in Deutschland hält so manches Schild bereit, das für Verwirrung sorgen kann. Immerhin gibt es in der Bundesrepublik laut einem Medienbericht mehr Verkehrsschilder als in jedem anderen europäischen Land. 2020 wurde die StVO überarbeitet – einige Schilder entfernt und neue ergänzt. Dabei kam auch das Verkehrszeichen mit der Kennung 277.1 hinzu. Nur wenige kennen es laut dem Bericht.

Wie der Artikel bei „Chip“ erläutert, überarbeitete das Bundesministerium für Digitales und Verkehr vor zwei Jahren die Straßenverkehrsordnung. Seinerzeit trat auch das Verkehrszeichen 277.1 in Kraft. Sein bürokratischer Name: „Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen“. Doch was genau bedeutet dieses Schild? Der Name jedenfalls lädt nicht nur laut Artikel von „Chip “ zum mehrfachen Lesen ein.

Der Klartext:

Wie das Portal erläutert, besagt dieses Schild, dass Autos, Lastkraftwagen sowie Krafträder mit Beiwagen weder Fahrräder noch Motorräder, Mofas und Roller überholen dürfen. Ein spezieller Fall, gekennzeichnet durch ein Schild, welches auf der linken Seite ein rotes Auto zeigt, welches das Überholverbot verkörpert. Rechts davon finden sich übereinander, getrennt durch einen schwarzen Strich, ein schwarzes Fahrrad sowie ein schwarzes Motorrad.

Ein klarer Verweis auf Zweiräder. Umrandet ist das Schild mit einem roten Kreis. Es kommt dem Bericht zufolge an unübersichtlichen und gefährlichen Passagen zum Einsatz: An Engpässen, auf Strecken, bei denen starkes Gefälle oder starke Steigung einsetzen, sowie auf kurvigen Straßen. Zweiradfahrer sollen damit sicherer im Verkehr unterwegs sein. Es handelt sich um ein klares Überholverbot – eine Missachtung kann also teuer zu stehen kommen.

Die Konsequenzen:

Im Falle einer Zuwiderhandlung, bei der in einer durch das Schild gekennzeichneten Zone überholt wird, kann ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro verhängt werden. In besonders schweren Fällen kann auch ein Punkt in Flensburg die Folge sein – wer acht von diesen gesammelt hat, dem wird der Führerschein entzogen.

Quelle: chip.de