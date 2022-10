Diebstahl-Statistik: Die meistgeklauten Autos in Deutschland – Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat wieder eine neue Autodiebstahl-Statistik veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2021 insgesamt 9.805 Autos in Deutschland gestohlen wurden. Das Gute an dieser Zahl, es sind so wenig Autodiebstähle wie nie zuvor.

Allerdings ist anhand der Statistik auch ersichtlich, dass die Diebe sich auf andere Wagentypen spezialisiert haben. So fallen hierzulande gleich neun SUV in die Top zehn der meistgeklauten Autos, drei der zehn Automodelle von der Marke Range Rover. Ebenso im Fokus der Autodiebe befinden sich Luxus-Geländewagen von Land Rover.

Berlin auch Diebstahl-Hauptstadt

Dennoch, der Rückgang der Autodiebstähle zeigt, dass die immer besser werdenden Schutzmaßnahmen, aber auch bessere Strafverfolgung und Grenzsicherung, ihre Wirkung zeigen. In Deutschland sind derzeit 48,5 Millionen Fahrzeuge angemeldet. Und schaut man zum Beispiel in die 90er Jahre, wo im Jahr über 100.000 Autos gestohlen wurden, sind die 9.805 im Jahr 2021 mehr als positiv zu bewerten.

Die GDV Diebstahl-Statistik 2021 zeigt indes, dass der Diebstahl von Wohnmobilen um ganze 31,8 Prozent gestiegen ist. Die meisten Pkw verschwinden übrigens in der Hauptstadt. So verzeichnete Berlin jeden fünften Kfz-Diebstahl 2022, was 2.200 Autos entspricht.

Top 20 der meistgeklauten Autos 2021 in Deutschland:

Platz 01: Kia – Stinger 1. Gen.

Platz 02: Land Rover – Range Rover 3. Gen.

Platz 03: Land Rover – Range Rover Sport 2 Gen.

Platz 05: Toyota – LandCruiser 4. Gen.

Platz 05: Hyundai – Santa Fe 4. Gen

Platz 06: Land Rover – Velar 1. Gen.

Platz 07: Chrysler Grand – Cherokee 4. Gen.

Platz 08: BMW – X6 2. Gen.

Platz 09: Toyota – Lexus NX 1. Gen.

Platz 10: Ford/USA – Edge 1. Gen.

Platz 11: Citroen – Jumper 2. Gen.

Platz 12: Renault – Talisman 1. Gen.

Platz 13: Mitsubishi – Outlander 3. Gen.

Platz 14: Mercedes-Benz – GLS 1. Gen.

Platz 15: Mazda – CX-5 2. Gen.

Platz 16: Renault – Koleos 2. Gen.

Platz 17: Audi – A8 3. Gen.

Platz 18: BMW – X5 3. Gen.

Platz 19: Fiat – Ducato 3. Gen.

Platz 20: Peugeot – Boxer 2. Gen.

Top 15 der meistgeklauten Automarken 2021 in Deutschland:

Platz 01: Land Rover

Platz 02: Chrysler

Platz 03: Porsche

Platz 04: Mazda Motor Corporation

Platz 05: Mitsubishi

Platz 06: Audi AG

Platz 07: Toyota (inkl. Lexus)

Platz 08: Fiat (inkl. Alfa Romeo, Lancia)

Platz 09: Kia

Platz 10: Hyundai

Platz 11: BMW (inkl. Mini)

Platz 12: Renault

Platz 13: Mercedes-Benz

Platz 14: Nissan

Platz 15: Volkswagen-VW

