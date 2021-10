Nach Diebstahl eines Radladers und zweier Bikes: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Verdächtigem – Der australischen Polizei ging nach einer Verfolgungsjagd ein 41-jähriger Verdächtiger ins Netz, nachdem dieser einen Radlader entwendet haben soll. Das Vorhaben, bei dem die Maschine zum Einsatz kam: ein Diebstahl von zwei Geländemotorrädern aus einem Fachgeschäft mitten in der Nacht. Im Video ist deutlich zu erkennen, wie das Baufahrzeug mit einem am Frontlader montierten Metallgalgen kurzen Prozess mit dem Schaufenster des Geschäfts machte.

Auf frischem Rad ertappt …?

Daraufhin band der Täter die beiden Motorräder an den Frontlader, um sie auf einem in einer Seitenstraße geparkten Lkw zu verladen. Dabei kam ihm die Polizei auf die Schliche – und der Fahrer des Radladers ergriff die Flucht – die Motorräder baumelten noch immer an der Baumaschine, wie das Video zeigt: Es wechselt zu dem Zeitpunkt von der Perspektive der Sicherheitskamera des Geschäfts zur Bordkamera eines Polizeifahrzeugs.

Nun begann eine Verfolgungsjagd durch ein Wohngebiet, bei der die Motorräder von dem Radlader fielen. Die Hatz verlief durch Seitenstraßen und auch im Gelände, wobei aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit so gut wie keine Menschen auf den Straßen waren und so glücklicherweise niemand zu Schaden kam. Jedoch beschädigte der flüchtende Täter mit dem Radlader diverse Zäune und anderes Privateigentum.

Ende der Reise

Die Irrfahrt des Täters endete schließlich an einem großen Baum in der Nähe des Bahnhofes Dinmore bei Brisbane. Von dort aus floh der Verdächtige zu Fuß, doch die Polizei spürte ihn mit einer Hundestaffel auf, als er versuchte, sich in einer Uferböschung in der Nähe eines Baches zu verbergen. Der 41-Jährige sieht sich nun einer ganzen Palette von Vorwürfen ausgesetzt:

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wirft man ihm „Betreten eines Geländes und Begehen einer strafbaren Handlung durch Aufbruch, gefährliches Führen eines Kraftfahrzeugs, unbefugtes Betreten einer Eisenbahnstrecke, rechtswidrige Benutzung eines Kraftfahrzeugs und vorsätzliche Beschädigung in zwei Fällen sowie Behinderung der Polizei und Flucht vor der Polizei in einem Fall“ vor.

Der für die Tat benutzte Radlader soll von dem mutmaßlichen Täter ebenfalls gestohlen worden sein.