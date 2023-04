Schwenkbarer Luxus-Wohnwagen geht in Produktion

Die Zukunft des Campings: Schwenkbarer Luxus-Wohnwagen geht in Produktion – Wohnmobile erfreuen sich weltweit größer Beliebtheit. Allein schon deshalb, weil sie einiges an Freiheit beim Reisen bieten. Seit Jahren macht diesbezüglich ein wahrhaft spektakuläres Wohnmobilkonzept die Runde. Nämlich der schwenkbare Luxus-Wohnwagen Romotow T8, den man bis dato leider nur in Computersimulationen und Renderings bestaunen konnte.

Doch nun, fünf Jahre nach der Ankündigung im Jahre 2018, wird dieses wirklich innovative Wohnmobil Realität. Denn man gab bekannt, dass der Romotow T8 in die Serienproduktion geht. Der schwenkbare Luxus-Wohnwagen Romotow T8 ist eine Fusion von Wohnmobil und Tiny House. Entstanden ist er durch die Kooperation der Design-Agentur W2 mit dem Wohnmobil-Hersteller ACM Motorhomes.

Viel Luxus für bis zu sechs Personen

Bei der Weltpremiere in Neuseeland konnte man vor kurzem bereits das fertige Modell bestaunen. Dazu hat man nun auch ein Video veröffentlicht, dass den Romotow T8 mit allen Details vorstellt. Der Romotow T8 bietet Platz für bis zu sechs Personen, die in dem Wohnwagen schlafen können. Hierbei kommt das Gefährt auf eine Länge von 9,30 Metern.

Das absolute Highlight kommt jedoch dann zum Tragen, wenn man einen Standort, wie beispielsweise auf einem Campingplatz für seinen Romotow T8 gefunden hat. Denn dort lässt sich dann vollautomatisch per Hydraulik eine riesige und überdachte Veranda ausfahren. Dies geht überaus schnell und dauert rund eine Minute. Was den Innenraum des Wohnwagens betrifft, wird es dann nicht weniger luxuriös.

Denn dort befinden sich zum Beispiel gleich mehrere Flachbildschirme, eine Multi-Room-Audiolösung oder auch ein Beamer, der eine 82-Zoll-Bildschirmdiagonale an die Wand projiziert. Der benötigte Strom wird indes mit Photovoltaik-Modulen auf dem Dach generiert. Diese speisen einen 200-Ampere-Akku. Wer sich diesen luxuriösen und spektakulären Wohnwagen zulegen möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen.

Denn der Startpreis des Romotow T8 liegt derzeit bei 429.000 Neuseeländischen Dollar, was 246.000 Euro entspricht. Da man dazu noch einige Extras buchen kann, ist ein Preis von über 300.000 Euro schnell erreicht. Sollte man gewillt sein, diesen Betrag zu investieren, kann man den Romotow T8 ab sofort für eine Anzahlung von 5.700 Euro HIER verbindlich vorbestellen.

Quelle: netzwelt.de