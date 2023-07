Die neue Modellfamilie von MINI: Ein digitaler Quantensprung mit britischer Tradition – Die britische Marke MINI hat ihre neue Modellfamilie enthüllt, die einen bedeutenden Schritt in das digitale Zeitalter darstellt. Ein zentrales Element der neuen Modelle ist die MINI Interaction Unit, ein rundes OLED-Display mit 240 mm Durchmesser und brillanter Farbwiedergabe. Das Display ist so in das Fahrzeuginterieur integriert, dass es sowohl vom Fahrer als auch vom Beifahrer bequem bedient werden kann. Diese bahnbrechende Innovation soll laut Stefanie Wurst, der Leiterin der Marke MINI, den charismatischen Erbstück der Marke unterstreichen und MINI Kunden weltweit begeistern.

Die digitalen Neuerungen basieren auf dem neuesten Technologie-Stack von BMW, wie Frank Weber, Vorstandsmitglied der BMW AG, Entwicklung, hervorhebt. Diese beinhalten auch markenspezifische Funktionen wie die Experience Modes und einen Sprachassistenten in einer speziellen MINI Ausprägung.

Zu den digitalen Highlights zählen:

Das MINI Operating System 9, das durch eine MINI-spezifische, emotionale und touch-optimierte Gestaltung überzeugt. Es basiert auf einem Android Open Source Project (AOSP) Software-Stack und ist eine Eigenentwicklung der BMW Group.

Bis zu acht MINI Experience Modes, die ein besonders immersives Fahrerlebnis durch orchestrierten Einsatz von Licht, User Interface Designs, Fahreinstellungen und Sound ermöglichen.

Ein MINI Intelligent Personal Assistant, der auf den Sprachbefehl "Hey MINI" reagiert und mit den Visualisierungen MINI oder Spike verwendet werden kann.

Die neue, cloud-basierte MINI Navigation, die eine präzise und schnelle Routenberechnung bietet und aktuelle Kartendaten ins Fahrzeug streamt.

Der MINI Connected Store, der Zugang zu einer Vielzahl an praktischen und unterhaltsamen Apps bietet.

Der optionale MINI Digital Key Plus, der digitalen Fahrzeugzugang mit kompatiblen Apple-, Google- und Samsung-Geräten ermöglicht.

High-Speed Konnektivität und optionale 5G-Fähigkeit.

Remote Software Upgrades, die regelmäßige, kostenlose Qualitätsverbesserungen über Over-the-Air-Software-Updates ermöglichen.

Das MINI Operating System 9: Optimiert für Touch und Sprachinteraktion

Das MINI Operating System 9 spiegelt die neue Designsprache "Charismatic Simplicity" wider und verbindet funktionale und emotionale Elemente miteinander. Die Bedienung erfolgt intuitiv und die Interaktion zwischen Fahrer und Zentralinstrument wird durch Mikroanimationen verstärkt. Das Startmenü in der Bildschirmmitte ermöglicht es, personalisierte Inhalte auszuwählen und zu starten, während sich im unteren Bildschirmbereich eine fixierte Statusleiste mit direkten Zugriffen auf Funktionen wie Navigation, Medien, Telefonie und Apps befindet.

MINI Experience Modes für intensive MINI Momente

Die MINI Experience Modes intensivieren die emotionale Verbindung zwischen den neuen MINIs und ihren Fahrern. Je nach ausgewähltem Mode zeigen sie unterschiedliche Designs und Inhalte. Ein besonderes Highlight ist der Personal Mode, der neue Wege in Sachen Personalisierung und Anpassbarkeit beschreitet: Hier kann der Kunde eigene Bilder aus seiner Smartphone-Galerie für den Hintergrund der MINI Interaction Unit festlegen und die Farbe des Ambiente-Lichts passend dazu einstellen.